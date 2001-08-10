Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экструзионный или экструдированный пенополистирол — это вещество, который сравнительно недавно стало использоваться с целью утепления и теплоизоляции. Он создается путем продавливания из вязкой основы и густой пасты. В состав данного материала входят полимеры, пластмасса, смеси с крахмалом и белком.

Виды и размеры пенополистирола

Подобный материал обладает весьма разными характеристиками, которые соответствуют своим целям. Экструдированный пенополистирол www.termoplast.com.ua/cats/ekstrudirovannyj-penopolistirol/ купить в Киеве можно по максимально доступной цене, особенно если обращаться к производителю компании “Термопласт”. К тому же подобный материал может отличаться в некоторых основных значениях:

толщина - от 20 до 50 мм;

размер - 60х120 см, 60х240 см;

теплопроводность – 0,03 – 0,034 Вт/м*К;

водопоглощение – 0,3 – 0,4%;

прочность на сжатие – 0,2 – 0,5 Мпа;

группа горючести Г4 (реже встречается Г3).

С таким стройматериалом можно существенно повысить теплоизоляцию любого здания независимо от его габаритов и конструктивных решений. К тому же сфера его применения весьма обширна. Ведь он подходит для проведения теплоизоляции пола, стен (как внешних, так и внутренних), фундамента, кровли, трубопровода и других инженерных решений. В целом материал можно использовать как в частном, так и в промышленном строительстве.

Основные характеристики пенополистирола

Благодаря некоторым характеристикам такой материал не только качественный и популярный, но и уникальный. К тому же экструдированный пенополистирол готовится из той же основы, что и пенопласт, отличием между ними является метод производства. Есть несколько ключевых особенностей ЭППС:

длительный срок службы;

небольшой коэффициент теплопередачи;

высокая устойчивость к влаге и низкое водопоглощение;

простой и быстрый монтаж и дальнейшая обработка;

большая прочность и маленький вес;

полная стойкость к грибкам;

отличная звукоизоляция;

хорошая стойкость к температурным колебаниям.

Кроме того, этот материал полностью экологичен и не наносит вреда ни природе, ни человеку. А еще ЭППС стойкий к химическим воздействиям и обладает высокой прочностью на сжатие.

Прежде чем выбирать нужный вариант материала, необходимо провести расчеты, учитывать толщину и тип конструкции. После чего выбрать и приобрести материал можно в компании изготовителя “Термопласт”. Подбирая необходимый пенополистирол, всегда стоит брать во внимание его шероховатость, отсутствие запахов и правильную структуру при разломе (ячейки должны быть закрытыми).

С таким строительным решением можно не только утеплить здание, но и защититься от различных негативных воздействий, и даже плесени или грибка. Ведь это тоже разрушительно действует на любую конструкцию.