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00:15, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Необходимость ежедневников и их преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Необходимость ежедневников объяснима их ключевым назначением – хранение важной информации и заметок. Используют этот вид полиграфической продукции ежедневно и повсеместно, а интенсивность профессиональной деятельности диктует количество ежедневников, необходимых ежемесячно и ежегодно.
Ежедневник служит хорошим средством напоминания идей, планов, дел, встреч, а поскольку имеет компактные размеры и небольшой вес, позволяет носить его с собой повсеместно.
Среди остальных преимуществ выделяют следующие:
- большой выбор ценовых предложений;
- вариативность содержания и внешнего вида;
- разнообразное дизайнерское исполнение и цветовых решений;
- комфортный инструмент планирования.
Подобные достоинства продукта позволяют подобрать его, исходя из личных предпочтений и текущей необходимости в решении конкретных задач. В полиграфии, например компании РУП «Криптотех» Гознака, можно заказать полудатированные, датированные, подарочные, сувенирные, в мягком и твердом переплете ежедневники.
Функциональное назначение
Основные функции ежедневников:
- Помогают в тайм-менеджменте. Подойдут людям, ведущим активный образ жизни: с нехваткой времени, в спешке, когда нужны напоминания о важных делах и встречах. Позволяет планировать день, комфортно распределять время.
- Как способ самовыражения. Используя недатированную версию, можно выплескивать свои творческие замыслы, мысли, эмоции. Обычно такие издания выполнены в креативном дизайне.
- В помощь ведения бизнеса. В нем можно прописывать стратегии и тактики, анализировать успешность рекламных кампаний и планировать следующие, строить планы по расширению и масштабированию бизнеса.
Варианты ежедневников
Существует следующая классификация:
- По блокам: с датами, без дат и полудатированные.
- По обложке: картонная, текстильная, пластиковая, натуральная кожа, с кожаным переплетом.
- По содержимому: со справочной информацией, мотивирующими цитатами, советами, календарями, картами мира.
- По величине: формата A4, A5, A6. Компактные позволяют носить их с собой, а большие оставляют дома и в офисе.
- В зависимости от наличия дополнительных элементов: с флешкой, резинкой, наклейками, на кольцах, в коробках.
В датированных вариантах предусмотрено наличие года, месяца, числа, под каждый день предназначена соответствующая страница. Недатированные – аналог блокнота, вмещают любой объем информации. Полудатированные содержат месяц и число, потому их можно вести в любой день и год.
В выборе ежедневников лучше положиться на собственный вкус и функциональные преимущества каждого конкретного экземпляра.
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