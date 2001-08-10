Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
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Необходимость ежедневников и их преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Необходимость ежедневников объяснима их ключевым назначением – хранение важной информации и заметок. Используют этот вид полиграфической продукции ежедневно и повсеместно, а интенсивность профессиональной деятельности диктует количество ежедневников, необходимых ежемесячно и ежегодно.

Ежедневник служит хорошим средством напоминания идей, планов, дел, встреч, а поскольку имеет компактные размеры и небольшой вес, позволяет носить его с собой повсеместно.

Среди остальных преимуществ выделяют следующие:

Ежедневники

  • большой выбор ценовых предложений;
  • вариативность содержания и внешнего вида;
  • разнообразное дизайнерское исполнение и цветовых решений;
  • комфортный инструмент планирования.

Подобные достоинства продукта позволяют подобрать его, исходя из личных предпочтений и текущей необходимости в решении конкретных задач. В полиграфии, например компании РУП «Криптотех» Гознака, можно заказать полудатированные, датированные, подарочные, сувенирные, в мягком и твердом переплете ежедневники.

Функциональное назначение

Основные функции ежедневников:

  1. Помогают в тайм-менеджменте. Подойдут людям, ведущим активный образ жизни: с нехваткой времени, в спешке, когда нужны напоминания о важных делах и встречах. Позволяет планировать день, комфортно распределять время.
  2. Как способ самовыражения. Используя недатированную версию, можно выплескивать свои творческие замыслы, мысли, эмоции. Обычно такие издания выполнены в креативном дизайне.
  3. В помощь ведения бизнеса. В нем можно прописывать стратегии и тактики, анализировать успешность рекламных кампаний и планировать следующие, строить планы по расширению и масштабированию бизнеса.

Варианты ежедневников

Существует следующая классификация:

  • По блокам: с датами, без дат и полудатированные.
  • По обложке: картонная, текстильная, пластиковая, натуральная кожа, с кожаным переплетом.
  • По содержимому: со справочной информацией, мотивирующими цитатами, советами, календарями, картами мира.
  • По величине: формата A4, A5, A6. Компактные позволяют носить их с собой, а большие оставляют дома и в офисе.
  • В зависимости от наличия дополнительных элементов: с флешкой, резинкой, наклейками, на кольцах, в коробках.

В датированных вариантах предусмотрено наличие года, месяца, числа, под каждый день предназначена соответствующая страница. Недатированные – аналог блокнота, вмещают любой объем информации. Полудатированные содержат месяц и число, потому их можно вести в любой день и год.

В выборе ежедневников лучше положиться на собственный вкус и функциональные преимущества каждого конкретного экземпляра.

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