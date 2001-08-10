01:33, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как стать пивоваром: первые шаги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сложно сварить пиво дома, не зная тонкостей технологии, не имея необходимого оборудования и сырья. И первый шаг на пути пивовара – самообразование. С определенным багажом знаний человек уже понимает, с чем имеет дело. И дальше начинается самое интересное.
Содержание:
- Какое варить пиво на старте?
- Пивоваренное оборудование для дома
- Простой рецепт для дебютного пивного шедевра
Какое варить пиво на старте?
Основная ошибка новичков – начинать со сложных рецептов. Учиться стоит на простом пиве. В ходе первой варки не стоит пытаться смешать разные виды хмеля, солода и другие добавки. Эксперименты приветствуются, но позже.
Опытные пивовары для начала советуют попробовать приготовить домашний сухой стаут либо опробовать рецепт биттера. Но не спешить с хмелевыми и кислыми сортами. Они не годятся для старта в пивоварении. Для оттачивания мастерства новички берутся обычно за монохмелевые и не сложные по солодовому составу рецепты. Это поможет отследить поведение ингредиентов на будущее.
Для простого в домашнем приготовлении пенного напитка нужны качественные ингредиенты. Из хорошего сырья по легкому рецепту даже новички создают свои первые шедевры.
«Пиво ... высокий и всесильный напиток».Юлий Цезарь
Для начинающих рекомендуют использование готовых наборов для пивоварения. В них проверенные рецептуры и составляющие. Можно собирать комплект своими силами в специализированных магазинах, где есть возможность получения грамотной консультации по совместимости ингредиентов и составлению пивных рецептов.
Выбирать солод, дрожжевые культуры и хмель стоит внимательно. Обычно в проверенных временем и опытными пивоварами рецептах четко указано, чего и сколько нужно.
Пивоваренное оборудование для дома
Хороший аппарат для варки пива в домашних условиях – незаменимый помощник не только новичка, но и профи. Если вы уже уверены, что хотите пить спиртное собственного изготовления, целесообразно купить домашний пивзавод. Они бывают разные по производительности и исполнению. Небольшие пивоварни позволяют наслаждаться чистейшим, «живым» напитком самим пивоваренным процессом.
Но на старте можно обойтись минимальными вложениями, купить емкость из пищевого пластика, трубки их силикона. В емкости желательно наличие гидрозатвора. Этот набор позволит сварить дебютный пенный напиток. Так придет понимание того, что пивоварение на самом деле подходящее для вас занятие. Дальше можно тратить деньги на оборудование и все необходимое.
Если варить напиток по технологии полного цикла, то потребуется время и усилия. Не советуют новичкам форсировать события. Лучше постепенно осваивать основные этапы, а затем постепенно усложнять.
С грамотно подобранными инструментами любой рабочий процесс облегчается, не исключение и варка хорошего домашнего пива.
«Одна кружка пива, даже большая, еще никому не помешала».Вадим Панов
Пивовару-новичку кроме набора ингредиентов под выбранный пивной стиль достаточно иметь:
- котел для варки сусла (оптимально на 40 л);
- 2 бродильные резервуары, оборудованные гидрозатвором и устройством для «ловли» дрожжей;
- пятилитровый кувшин из пластика;
- длинную мешалку;
- пару термометров для бродильных резервуаров;
- чиллер;
- 3 двухметровые гибкие трубки из силикона (6мм, 9мм,12 мм диаметром);
- дезинфицирующее средство;
- ареометр;
- измерительный пластиковый цилиндр (250 мл);
- колбу из огнеупорного материала.
Простой рецепт для дебютного пивного шедевра
На старте новичкам в пивоварении рекомендуют варить по несложным рецептам. Это вариант практически беспроигрышный. В результате получите приятный на вкус напиток, а главное – приготовленный самостоятельно.
Нам понадобится:
- солод из ячменя – 5 кг;
- шишки хмеля – 5 стаканов;
- дрожжи для пива – 50 грамм;
- вода питьевая – 20 литров;
- сахар-песок – 150 гр.;
- соль – 1 ст. ложка.
Этапы приготовления:
- Замачиваем весь солод в воде в течение суток.
- Переливаем раствор в резервуар котла для варки сусла.
- Добавляем соль.
- Кипятим в течение 120 минут.
- Подготовленные шишки хмеля засыпаем в емкость и 20 минут провариваем.
- Процеживаем сусло с помощью сита.
- Остужаем примерно до 28-30 градусов.
- Вносим пивную дрожжевую культуру, сахар. После перемешивания ставим на брожение в темное теплое место. Длительность от 12 до 18 часов.
- Разливаем по бутылкам и выдерживаем еще на протяжении 12-14 часов.
По данному рецепту получаем 20 литров натурального продукта, приготовленного дома собственными силами.
«Можно выпить только 30 или даже 40 кружек пива в день, независимо от того, насколько ты богат».Адольф Буш
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 01:28 Сегодня Строительство домов из клееного бруса
- 01:29 Сегодня Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк: что лучше – обменник или биржа?
- 01:30 Сегодня Особенности уплаты утилизационного сбора
- 01:33 Сегодня Как стать пивоваром: первые шаги
16:40 7 Декабря Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
12:26 6 Декабря Военный городок Хомутово на Сахалине теперь отапливается газом
16:55 7 Декабря В Южно-Сахалинске определили места для продажи новогодних елей
15:42 6 Декабря На Сахалине водителю дали по голове и отобрали сумку с валютой
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 10:11 10 Декабря Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 9 Декабря 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
- 13:14 7 Декабря Сахалинская разведка тренировалась обнаруживать и уничтожать противника
- 12:26 6 Декабря Военный городок Хомутово на Сахалине теперь отапливается газом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?