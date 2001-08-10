Как стать пивоваром: первые шаги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сложно сварить пиво дома, не зная тонкостей технологии, не имея необходимого оборудования и сырья. И первый шаг на пути пивовара – самообразование. С определенным багажом знаний человек уже понимает, с чем имеет дело. И дальше начинается самое интересное.

Содержание:

Какое варить пиво на старте? Пивоваренное оборудование для дома Простой рецепт для дебютного пивного шедевра

Какое варить пиво на старте?

Основная ошибка новичков – начинать со сложных рецептов. Учиться стоит на простом пиве. В ходе первой варки не стоит пытаться смешать разные виды хмеля, солода и другие добавки. Эксперименты приветствуются, но позже.

Опытные пивовары для начала советуют попробовать приготовить домашний сухой стаут либо опробовать рецепт биттера. Но не спешить с хмелевыми и кислыми сортами. Они не годятся для старта в пивоварении. Для оттачивания мастерства новички берутся обычно за монохмелевые и не сложные по солодовому составу рецепты. Это поможет отследить поведение ингредиентов на будущее.

Для простого в домашнем приготовлении пенного напитка нужны качественные ингредиенты. Из хорошего сырья по легкому рецепту даже новички создают свои первые шедевры.

«Пиво ... высокий и всесильный напиток». Юлий Цезарь

Для начинающих рекомендуют использование готовых наборов для пивоварения. В них проверенные рецептуры и составляющие. Можно собирать комплект своими силами в специализированных магазинах, где есть возможность получения грамотной консультации по совместимости ингредиентов и составлению пивных рецептов.

Выбирать солод, дрожжевые культуры и хмель стоит внимательно. Обычно в проверенных временем и опытными пивоварами рецептах четко указано, чего и сколько нужно.

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Пивоваренное оборудование для дома

Хороший аппарат для варки пива в домашних условиях – незаменимый помощник не только новичка, но и профи. Если вы уже уверены, что хотите пить спиртное собственного изготовления, целесообразно купить домашний пивзавод. Они бывают разные по производительности и исполнению. Небольшие пивоварни позволяют наслаждаться чистейшим, «живым» напитком самим пивоваренным процессом.

Но на старте можно обойтись минимальными вложениями, купить емкость из пищевого пластика, трубки их силикона. В емкости желательно наличие гидрозатвора. Этот набор позволит сварить дебютный пенный напиток. Так придет понимание того, что пивоварение на самом деле подходящее для вас занятие. Дальше можно тратить деньги на оборудование и все необходимое.

Если варить напиток по технологии полного цикла, то потребуется время и усилия. Не советуют новичкам форсировать события. Лучше постепенно осваивать основные этапы, а затем постепенно усложнять.

С грамотно подобранными инструментами любой рабочий процесс облегчается, не исключение и варка хорошего домашнего пива.

«Одна кружка пива, даже большая, еще никому не помешала». Вадим Панов

Пивовару-новичку кроме набора ингредиентов под выбранный пивной стиль достаточно иметь:

котел для варки сусла (оптимально на 40 л);

2 бродильные резервуары, оборудованные гидрозатвором и устройством для «ловли» дрожжей;

пятилитровый кувшин из пластика;

длинную мешалку;

пару термометров для бродильных резервуаров;

чиллер;

3 двухметровые гибкие трубки из силикона (6мм, 9мм,12 мм диаметром);

дезинфицирующее средство;

ареометр;

измерительный пластиковый цилиндр (250 мл);

колбу из огнеупорного материала.

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Простой рецепт для дебютного пивного шедевра

На старте новичкам в пивоварении рекомендуют варить по несложным рецептам. Это вариант практически беспроигрышный. В результате получите приятный на вкус напиток, а главное – приготовленный самостоятельно.

Нам понадобится:

солод из ячменя – 5 кг;

шишки хмеля – 5 стаканов;

дрожжи для пива – 50 грамм;

вода питьевая – 20 литров;

сахар-песок – 150 гр.;

соль – 1 ст. ложка.

Этапы приготовления:

Замачиваем весь солод в воде в течение суток.

Переливаем раствор в резервуар котла для варки сусла.

Добавляем соль.

Кипятим в течение 120 минут.

Подготовленные шишки хмеля засыпаем в емкость и 20 минут провариваем.

Процеживаем сусло с помощью сита.

Остужаем примерно до 28-30 градусов.

Вносим пивную дрожжевую культуру, сахар. После перемешивания ставим на брожение в темное теплое место. Длительность от 12 до 18 часов.

Разливаем по бутылкам и выдерживаем еще на протяжении 12-14 часов.

По данному рецепту получаем 20 литров натурального продукта, приготовленного дома собственными силами.

«Можно выпить только 30 или даже 40 кружек пива в день, независимо от того, насколько ты богат». Адольф Буш

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