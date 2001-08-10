01:30, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Особенности уплаты утилизационного сбора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Больше вопросов обычно вызывает две процедуры: оформление статистической декларации, а также особенности уплаты утилизационного сбора, учитывая, что требования и размеры налога периодически меняются. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Утилизационный сбор рассматривают как единоразовый платеж для предстоящего вывоза транспортных средств и погашения утилизационных расходов. Налог ввели в 2014 году, последнее повышение ставок произошло 1 января 2021 года.
Плательщики налога
Платеж взимается с физических и юридических лиц в момент ввоза транспортных средств (ТС) на территорию Беларуси. А также в случаях производства ТС в Республике Беларусь и его последующем отчуждении, или использовании транспорта для собственных целей.
Сбор не взимается с иностранных подданных, беженцев, сотрудников дипломатических структур, консульств. Также налогом не облагается транспорт, предназначенный для организации безвозмездной помощи, соблюдения интересов государственной безопасности.
Категории ТС, на которые распространяется утилизационный сбор:
- автобусы,
- легковые авто,
- ТС повышенной проходимости,
- машины, работающие на электродвигателе,
- прицепы и полуприцепы,
- рефрижераторные фуры, фургоны, самосвалы, грузовики,
- автомобили, оснащенные гибридной силовой установкой.
В то же время плату не вносят за: мотоциклы, машины, произведенные в Беларуси, прицепы и полуприцепы, если их допустимая масса не превышает десять тонн, автомобили, произведенные тридцать и более лет назад, при условии оригинальности запчастей и отсутствии потребности использования в коммерческих целях, ТС, соответствующие экологическому стандарту (Евро-6).
Как рассчитывается стоимость налога
На расчет финальной суммы влияют такие критерии: государство, из которого ввозят авто, объем двигателя, собственник (физическое или юридическое лицо), цель использования транспортного средства.
На размер платежа также влияет год выпуска: вводят разные категории цены за ТС, с момента выпуска которых прошло до 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет.
Когда взимают утилизационный сбор?
Налог уплачивают в процессе оформления ТС на таможне, непосредственно на границе. Право поставить транспортное средство на учет в ГАИ появляется только после зачисления средств на счет центральной таможни (вне зависимости от таможенного пункта ввоза автомобиля).
Чтобы провести оформление оплаты сбора, собственнику понадобится предъявить паспорт, договор, свидетельствующий о факте купли-продажи авто. Внести финансовые средства также можно через ЕРИП самостоятельно.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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