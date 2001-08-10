Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Больше вопросов обычно вызывает две процедуры: оформление статистической декларации, а также особенности уплаты утилизационного сбора, учитывая, что требования и размеры налога периодически меняются. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Утилизационный сбор рассматривают как единоразовый платеж для предстоящего вывоза транспортных средств и погашения утилизационных расходов. Налог ввели в 2014 году, последнее повышение ставок произошло 1 января 2021 года.

Плательщики налога

Платеж взимается с физических и юридических лиц в момент ввоза транспортных средств (ТС) на территорию Беларуси. А также в случаях производства ТС в Республике Беларусь и его последующем отчуждении, или использовании транспорта для собственных целей.

Сбор не взимается с иностранных подданных, беженцев, сотрудников дипломатических структур, консульств. Также налогом не облагается транспорт, предназначенный для организации безвозмездной помощи, соблюдения интересов государственной безопасности.

Категории ТС, на которые распространяется утилизационный сбор:

автобусы,

легковые авто,

ТС повышенной проходимости,

машины, работающие на электродвигателе,

прицепы и полуприцепы,

рефрижераторные фуры, фургоны, самосвалы, грузовики,

автомобили, оснащенные гибридной силовой установкой.

В то же время плату не вносят за: мотоциклы, машины, произведенные в Беларуси, прицепы и полуприцепы, если их допустимая масса не превышает десять тонн, автомобили, произведенные тридцать и более лет назад, при условии оригинальности запчастей и отсутствии потребности использования в коммерческих целях, ТС, соответствующие экологическому стандарту (Евро-6).

Как рассчитывается стоимость налога

На расчет финальной суммы влияют такие критерии: государство, из которого ввозят авто, объем двигателя, собственник (физическое или юридическое лицо), цель использования транспортного средства.

На размер платежа также влияет год выпуска: вводят разные категории цены за ТС, с момента выпуска которых прошло до 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет.

Когда взимают утилизационный сбор?

Налог уплачивают в процессе оформления ТС на таможне, непосредственно на границе. Право поставить транспортное средство на учет в ГАИ появляется только после зачисления средств на счет центральной таможни (вне зависимости от таможенного пункта ввоза автомобиля).

Чтобы провести оформление оплаты сбора, собственнику понадобится предъявить паспорт, договор, свидетельствующий о факте купли-продажи авто. Внести финансовые средства также можно через ЕРИП самостоятельно.