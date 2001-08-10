Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клееный брус – это разновидность бруса, изготавливающаяся из предварительно распиленной на отдельные доски древесины, которые затем склеиваются. Для этих целей используется просушенная древесина и современные клеящие составы без вредных компонентов.

Компания «Лог-Хаус» специализируется на строительстве домов из клееного бруса. Она предлагает высокое качество работ, максимально открытые и подробные сметы, индивидуальный подход к решению вопросов заказчика, а также фиксированную цену. Более того, организация имеет собственное деревообрабатывающее производство, расположенное в Архангельской области, поэтому процесс изготовления сырья тщательно контролируется. Приоритетное направление компании – это строительство домов из клееного бруса под ключ.

Преимущества клееного бруса

Этот материал обладает рядом важных преимуществ:

Долгосрочная эксплуатация. Конструкциям из бруса не грозит появление трещин, в отличие от домов, построенных из цельного бревна. Скорость установки. Сборка осуществляется в соответствии с заданными размерами, что значительно облегчает весь процесс строительства. Рабочим не нужно подгонять детали, так как это делают на производстве. Эффективность. Высокие энергосберегающие свойства клеевого бруса снижают потребление энергии Нет необходимости отделывать дом внутри. Материал подходит для сборки зданий в любое время года и на любом виде грунта.

Этапы строительства

Строительство деревянных домов из клееного бруса состоит из нескольких этапов:

создание проекта;

строительство фундамента;

укладка первого венца здания, монтаж гидроизоляции;

сборка стенового комплект и чернового пола, стропильной системы;

установка кровли;

полировка и покраска;

монтаж дверей и окон;

отделочные и технические работы.

Все эти этапы должны выполняться профессионалами, так как они смогут обеспечить наилучший результат.

Стоимость строительства дома из клееного бруса рассчитывается, исходя из нескольких факторов:

качества древесины;

объема выполняемых работ;

обработки помещения, проведения отделочных и инженерных работ;

общей площади дома;

количества этажей;

индивидуальности проекта (заказать разработку нового проекта дороже, чем строительство по уже существующему плану).

Таким образом, дома из бруса имеют множество преимуществ, что делает их достаточно популярными. Важно с особым вниманием отнестись к выбору организации, которая поможет в строительстве здания, ведь во многом именно от команды профессионалов зависит качество и надежность дома или бани. В г. Москва строительством домов из клееного бруса занимается компания «Лог Хаус». Она осуществляет полный цикл производственного процесса в точно определенные сроки, ведет и контролирует весь процесс стройки, гарантируя наилучшие результаты.