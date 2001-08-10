Строительство домов из клееного бруса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клееный брус – это разновидность бруса, изготавливающаяся из предварительно распиленной на отдельные доски древесины, которые затем склеиваются. Для этих целей используется просушенная древесина и современные клеящие составы без вредных компонентов.
Компания «Лог-Хаус» специализируется на строительстве домов из клееного бруса. Она предлагает высокое качество работ, максимально открытые и подробные сметы, индивидуальный подход к решению вопросов заказчика, а также фиксированную цену. Более того, организация имеет собственное деревообрабатывающее производство, расположенное в Архангельской области, поэтому процесс изготовления сырья тщательно контролируется. Приоритетное направление компании – это строительство домов из клееного бруса под ключ.
Преимущества клееного бруса
Этот материал обладает рядом важных преимуществ:
- Долгосрочная эксплуатация. Конструкциям из бруса не грозит появление трещин, в отличие от домов, построенных из цельного бревна.
- Скорость установки. Сборка осуществляется в соответствии с заданными размерами, что значительно облегчает весь процесс строительства. Рабочим не нужно подгонять детали, так как это делают на производстве.
- Эффективность. Высокие энергосберегающие свойства клеевого бруса снижают потребление энергии
- Нет необходимости отделывать дом внутри.
- Материал подходит для сборки зданий в любое время года и на любом виде грунта.
Этапы строительства
Строительство деревянных домов из клееного бруса состоит из нескольких этапов:
- создание проекта;
- строительство фундамента;
- укладка первого венца здания, монтаж гидроизоляции;
- сборка стенового комплект и чернового пола, стропильной системы;
- установка кровли;
- полировка и покраска;
- монтаж дверей и окон;
- отделочные и технические работы.
Все эти этапы должны выполняться профессионалами, так как они смогут обеспечить наилучший результат.
Стоимость строительства дома из клееного бруса рассчитывается, исходя из нескольких факторов:
- качества древесины;
- объема выполняемых работ;
- обработки помещения, проведения отделочных и инженерных работ;
- общей площади дома;
- количества этажей;
- индивидуальности проекта (заказать разработку нового проекта дороже, чем строительство по уже существующему плану).
Таким образом, дома из бруса имеют множество преимуществ, что делает их достаточно популярными. Важно с особым вниманием отнестись к выбору организации, которая поможет в строительстве здания, ведь во многом именно от команды профессионалов зависит качество и надежность дома или бани. В г. Москва строительством домов из клееного бруса занимается компания «Лог Хаус». Она осуществляет полный цикл производственного процесса в точно определенные сроки, ведет и контролирует весь процесс стройки, гарантируя наилучшие результаты.
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