Huawei MateBook 14 AMD: характеристики, производительность, особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Huawei регулярно выпускает новые модели ноутбуков. MateBook 14 – одна из новинок уходящего года. Каждая деталь устройства подчеркивает его премиальность. В конце года купить ноутбук распродажа позволяет со значительной скидкой. Достаточно зайти на официальный сайт бренда и оформить заказ. Однако до покупки полезно изучить основные особенности и характеристики устройства, чтобы не ошибиться с выбором.

Характеристики

Инновационный Huawei MateBook 14 относится к неигровым моделям, отлично справляется с большинством рабочих задач. Основные характеристики:

ОС Windows 10 Home;

интегрированная видеокарта Intel Iris Xe;

процессор Intel Core i7-1165G7 на 4 ядра;

жесткий диск NVMe PCIe SSD на 512 Гб;

дисплей IPS с частотой обновлений 60 Гц, защитой от бликов, узкими рамками и стопроцентным цветовым охватом;

объем оперативной памяти – 16 Гб;

АКБ Li-Pol на 56 Вт/ч с поддержкой беспроводной зарядки;

цвет корпуса – серый космический;

масса – 1450 г;

размеры: 307х224х1,60 мм;

дополнительные опции: сканер отпечатка пальца, подсветка клавиатуры, фирменная технология Share.

Производительность и автономность

Huawei MateBook 14 демонстрирует высокую скорость работы. За это отвечает процессор Intel Core i7-1165G7 в сочетании с графическим элементом Intel Iris Xe. Модель не предусматривает возможность расширения оперативной памяти за счет дополнительных модулей. Однако параметры ноутбука справляются даже с очень требовательным софтом. Хотя модель неигровая, некоторые геймерские продукты может воспроизводить. Даже при высоких нагрузках MateBook 14 работает тихо, без лишних шумов.

Батарея обеспечивает до 10 часов работы устройства без подзарядки. При этом настройки яркости должны быть около 40%. Пользователь может работать в Microsoft Word, просматривать фильмы, слушать музыку и прочее. За зарядку отвечает блок питания Type-C на 65 Вт. Полностью восстанавливается запас энергии в течение 1 часа 50 минут.

Дополнительные возможности

Данная модель радует традиционными особенностями продукции Huawei. Устройство поддерживает удобное обновление драйверов через PC Manager. Также в программе можно получить всю информацию о гаджете. Еще одним преимуществом является быстрая передача файлов между ноутбуком и другими гаджетами Huawei через Bluetooth. Сенсорная панель демонстрирует четкое реагирование на команды.

Huawei MateBook 14 – стильное и эргономичное решение с красивым космическим серым корпусом. Модель отличается хорошей мощностью и автономностью, подходит для решения большинства рабочих задач. Заказать устройство по выгодной цене можно на официальном сайте производителя или по телефону у менеджера компании.