Что такое фотохромные линзы и в чём их особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очки являются не только простым оптическим прибором, но и стильным аксессуаром. Их оправа должна соответствовать овалу лица, особенностям внешности. Люди, постоянные носящие очки, иногда испытывают дискомфорт от яркого света. И тогда приходится менять их на солнцезащитные, но они не всегда под рукой. Кроме того, людям с плохим зрением требуются тёмные очки с диоптриями, чтобы продолжать хорошо видеть. Очки с фотохромными линзами избавят от необходимости заказывать и носить с собой дополнительную пару оптики.
Фильтр для ультрафиолета
Фотохромные линзы появились на рынке около 50 лет назад. Их сразу прозвали «хамелеонами» за способность менять свой цвет. Они практически прозрачны при комнатном освещении или на улице в пасмурный день. Но стоит появиться ярким лучам солнца, как линзы темнеют, отфильтровывая от 10% до 80% ультрафиолета. На качество зрения это никак не влияет, поскольку эффект не затрагивает диоптрии стекол. Салон оптики Линзмастер предлагает очки с фотохромными линзами от ведущих мировых производителей. Эти оптические изделия незаменимы при активном образе жизни, занятиях спортом. Наконец, «хамелеоны» остаются очень модным аксессуаром.
Секрет защиты глаз
Секрет смены цвета линзы заключен в молекулах особого вещества с фотохромной структурой. Оно способно изменять не только цвет, но и показатель преломления света. В природе это явление встречается крайне редко. На это способны лишь некоторые минералы. А искусственно созданные учеными фотохромы активно применяются при изготовлении линз из стекла, поликарбоната, других пластиков. Очки-хамелеоны защитят глаза от яркого света, сохранят их здоровье, минимизируют вред роговице, наносимый ярким светом.
"Хамелеоны" разных цветов
Фотохром активнее работает в линзах из полимеров. Они прочные, лёгкие, принимают любую форму, значит, их можно ставить в очки любой конфигурации. Они дают максимальную степень затемнения. Цвет «хамелеонов» различен:
- коричневый;
- серо-зелёный;
- синий;
- фиолетовый.
Подбор цвета линз зависит от личных пристрастий, а также от особенностей оправы для очков. Фотохромные линзы могут быть дополнительно покрыты антибликовым, грязеотталкивающим слоями.
Защита не только от солнца
Фотохромные линзы защищают не только от солнечного ультрафиолета. Короткие волны синего спектра, которые исходят от электронных приборов и ламп искусственного освещения, могут быть так же опасны. Они сильно утомляют глаза, способны вызвать слезотечение или, наоборот, сухость. Всё это может стать причиной постоянной головной боли. Очки с фотохромными линзами избавят от таких неприятных последствий.
Салон оптики «Линзмастер» предлагает большой выбор очков с фотохромными линзами от ведущих мировых производителей. Консультанты проведут диагностику зрения и подберут оправу, которая идеально подойдет и лицу, и образу жизни.
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