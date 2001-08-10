Алопеция: основные виды, причины развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выпадение волос – нормальный физиологический процесс до тех пор, пока не переходит в патологию. При нарушении функции роста может произойти частичная или полная потеря прядей. Причинами облысения может стать наследственность, нарушение метаболизма, неправильный образ жизни. Лечение волос и кожного покрова в Казахстане по выгодным ценам можно пройти в центре здоровья волос HAIRLINE. Клиника применяет инновационные технологии и современное оборудование. Также полезно заранее изучить основные виды алопеции и причины развития патологии.

Разновидности алопеции

Патологическая потеря волос может происходить по-разному. В зависимости от этого, выделяют несколько видов алопеции:

Андрогенетическая. Это самый частый вариант. При нем человек теряет до 96% волосяного покрова на голове. Заболевание вызывает специфический ген, передаваемый по наследству. На первом этапе волосы становятся тонкими, теряют пигмент. Активизируется процесс под действием дигидротестостерона, гормона, угнетающего функционирование фолликулов. Диффузная. Данный тип облысения развивается на фоне нарушения здоровья. Патология может иметь анагеновую или телегеновую форму. Первый тип развивается на фоне отравления, химиотерапии, облучения. Телогеновая алопеция возникает из-за психических проблем, частых стрессов, неправильного питания, различных наследственных заболеваний. Очаговая. Этот тип также называют гнездным. Подробнее о патологии и методах лечения можно узнать по ссылке https://hairline.kz/service3.php. Особенностью является поражение волосяного покрова округлой формы. Развивается патология на фоне сбоя работы иммунной системы, эмоциональных переживаний, вирусов.

Причины алопеции

Прежде чем приступить к терапии, стоит ознакомиться с причинами развития патологии. Алопецию вызывает множество разных факторов. К ним относятся:

наследственность;

плохая экология региона;

гормональный сбой в организме;

злоупотребление алкоголем и никотином;

тяжелые расстройства психики;

скудное питание;

резкая смена климата;

медикаментозная терапия;

нарушение правил ухода за волосами.

Негативные факторы постепенно приводят к ослаблению и истончению фолликулов. Если вовремя начать терапию, можно избежать полного облысения. Пройти курс лечения алопеции можно в центре здоровья волос HAIRLINE: https://hairline.kz/. В клинике работают опытные специалисты, применяются современные технологии и инновационное оборудование. Записаться на консультацию можно в рабочее время по телефону.