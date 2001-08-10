Алопеция: основные виды, причины развития
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выпадение волос – нормальный физиологический процесс до тех пор, пока не переходит в патологию. При нарушении функции роста может произойти частичная или полная потеря прядей. Причинами облысения может стать наследственность, нарушение метаболизма, неправильный образ жизни. Лечение волос и кожного покрова в Казахстане по выгодным ценам можно пройти в центре здоровья волос HAIRLINE. Клиника применяет инновационные технологии и современное оборудование. Также полезно заранее изучить основные виды алопеции и причины развития патологии.
Разновидности алопеции
Патологическая потеря волос может происходить по-разному. В зависимости от этого, выделяют несколько видов алопеции:
- Андрогенетическая. Это самый частый вариант. При нем человек теряет до 96% волосяного покрова на голове. Заболевание вызывает специфический ген, передаваемый по наследству. На первом этапе волосы становятся тонкими, теряют пигмент. Активизируется процесс под действием дигидротестостерона, гормона, угнетающего функционирование фолликулов.
- Диффузная. Данный тип облысения развивается на фоне нарушения здоровья. Патология может иметь анагеновую или телегеновую форму. Первый тип развивается на фоне отравления, химиотерапии, облучения. Телогеновая алопеция возникает из-за психических проблем, частых стрессов, неправильного питания, различных наследственных заболеваний.
- Очаговая. Этот тип также называют гнездным. Подробнее о патологии и методах лечения можно узнать по ссылке https://hairline.kz/service3.php. Особенностью является поражение волосяного покрова округлой формы. Развивается патология на фоне сбоя работы иммунной системы, эмоциональных переживаний, вирусов.
Причины алопеции
Прежде чем приступить к терапии, стоит ознакомиться с причинами развития патологии. Алопецию вызывает множество разных факторов. К ним относятся:
- наследственность;
- плохая экология региона;
- гормональный сбой в организме;
- злоупотребление алкоголем и никотином;
- тяжелые расстройства психики;
- скудное питание;
- резкая смена климата;
- медикаментозная терапия;
- нарушение правил ухода за волосами.
Негативные факторы постепенно приводят к ослаблению и истончению фолликулов. Если вовремя начать терапию, можно избежать полного облысения. Пройти курс лечения алопеции можно в центре здоровья волос HAIRLINE: https://hairline.kz/. В клинике работают опытные специалисты, применяются современные технологии и инновационное оборудование. Записаться на консультацию можно в рабочее время по телефону.
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