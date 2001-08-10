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Профессия косметолога: главные особенности и преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Услуги косметологов на рынке сегодня востребованы по-особенному. Каждая женщина и многие мужчины хотят оставаться красивыми и ухоженными вне зависимости от своего возраста. Плюс сегодня появилось много технологий и методик, позволяющих избавиться от врожденных несовершенств или дефектов на коже, лице, приобретенных с течением времени.
Если хотите реализовать себя в области косметологии, обратитесь за помощью к учебному центру «Априори». На официальном сайте https://center-apriori.ru/kosmetolog/ вы найдете большое количество программ для обучения по самым разным направлениям.
Нужно ли косметологу иметь медицинское образование
Вопрос о необходимости приобретения медицинского образования для области косметологии напрямую связан с тем, чем именно вы хотите заниматься. Если есть желание использовать в своей практике инъекционную терапию (вводить филлеры, ботулотоксин), лазерные методики или лечить акне, потребуется высшее образование. Это связано с тем, что к процедурам, упомянутым выше, допускаются исключительно квалифицированные врачи.
Однако косметология не ограничивается видами обслуживания, перечисленными выше. Сегодня активно практикуются различные массажи, пилинги, уходы, аппаратная терапия. Выполнять работу по данным направлениям могут даже те специалисты, которые не имеют медицинского образования. Главное — пройти специализированные курсы.
Плюсы профессии
Выбрав специальность косметолога, вы сможете получить достаточно большое количество преимуществ:
- хороший уровень дохода;
- большое количество открытых для трудоустройства вакансий (проблем с работой точно не возникнет);
- сможете посещать косметологические процедуры по большой скидке или даже бесплатно (некоторые салоны предоставляют своим сотрудникам именно такую уникальную возможность);
- свой личный кабинет для приема клиентов. Похвастаться этим может далеко не каждый специалист из другой области.
Работа косметологом — хорошая возможность для личностного роста и развития. Главное — найти подходящие и качественные курсы по обучению. Если интересуют именно такие программы, обязательно загляните на сайт учебного центра «Априори». Среди преподавателей задействуются только высококвалифицированные специалисты с большим опытом. Они приложат максимум усилий, чтобы вы успешно реализовались в области косметологии.
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