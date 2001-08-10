Усиление конструкций углеволокном: когда проводится, преимущества технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Иногда коммерческим или жилым зданиям требуется усиление. Существует немало современных способов и материалов для проведения процедуры. Одним из популярных вариантов является усиление конструкций углеволокном, заказать которое можно в компании «КомпозитПрофСтрой». Современный композитный материал получил широкое применение. Изготавливают углеволокно на основе карбона в виде лент, колонн, холстов или сеток. Прежде чем заказывать услуги специалистов, стоит ознакомиться с основаниями для армирования и преимуществами метода.

Когда необходима процедура

Усиление ж/б конструкций современными материалами с применением неразрушающих технологий проводится в отдельных случаях. К ним относятся:

Реконструкция, генеральный ремонт или перепланировка здания. Выявляются слабые участки и армируются подходящими по размеру холстами углеволокна. Ошибки строительства или проектирования здания. Если неправильно провести расчеты прочности, бетон быстро теряет эксплуатационные характеристики. Локальное армирование повышает прочность конструкции. Аварии, пожары, обрушения. Усиление поврежденных элементов здания композитом помогает избежать окончательного разрушения, ускоряет процесс восстановления. Длительная эксплуатация здания. Прочностные характеристики коммерческих и жилых зданий со временем снижаются. Армирование композитным материалом предотвращает разрушение конструкции.

Преимущества

Технология с использованием высокомолекулярного композита широко применяется в строительстве и реставрации. Углеволокно имеет много весомых преимуществ. К ним относятся:

Небольшой вес. Материал тонкий и легкий, не меняет габариты укрепляемого участка. Гибкость. Углехолст можно использовать на поверхностях со сложной геометрией. Он легко принимает разные формы, сохраняет пластичность после монтажа. Химическая инертность. Процедуру с композитным материалом можно проводить в агрессивных средах. Карбоновое волокно не подвержено коррозии и появлению ржавчины, устойчиво к воздействию кислот и щелочей. Простота монтажа. Для локального армирования не нужно останавливать работу предприятия или эвакуировать людей из жилого дома. Процедура не отнимает много времени, проводится 1-2 специалистами. Высокий запас прочности. Композитный холст отличается хорошими показателями при изгибах, скручивании, разрыве. Доступность. Материал отличается более низкими ценами по сравнению с аналогами, поэтому постепенно вытесняет устаревшие методы армирования.

Если вам нужно провести локальное усиление конструкций здания, можно обратиться в компанию «КомпозитПрофСтрой». Организация имеет все необходимые допуски для проведения работ на коммерческих и жилых объектах. Получить консультацию или оформить заявку на услуги компании можно по телефону в рабочее время.