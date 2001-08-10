Усиление конструкций углеволокном: когда проводится, преимущества технологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Иногда коммерческим или жилым зданиям требуется усиление. Существует немало современных способов и материалов для проведения процедуры. Одним из популярных вариантов является усиление конструкций углеволокном, заказать которое можно в компании «КомпозитПрофСтрой». Современный композитный материал получил широкое применение. Изготавливают углеволокно на основе карбона в виде лент, колонн, холстов или сеток. Прежде чем заказывать услуги специалистов, стоит ознакомиться с основаниями для армирования и преимуществами метода.
Когда необходима процедура
Усиление ж/б конструкций современными материалами с применением неразрушающих технологий проводится в отдельных случаях. К ним относятся:
- Реконструкция, генеральный ремонт или перепланировка здания. Выявляются слабые участки и армируются подходящими по размеру холстами углеволокна.
- Ошибки строительства или проектирования здания. Если неправильно провести расчеты прочности, бетон быстро теряет эксплуатационные характеристики. Локальное армирование повышает прочность конструкции.
- Аварии, пожары, обрушения. Усиление поврежденных элементов здания композитом помогает избежать окончательного разрушения, ускоряет процесс восстановления.
- Длительная эксплуатация здания. Прочностные характеристики коммерческих и жилых зданий со временем снижаются. Армирование композитным материалом предотвращает разрушение конструкции.
Преимущества
Технология с использованием высокомолекулярного композита широко применяется в строительстве и реставрации. Углеволокно имеет много весомых преимуществ. К ним относятся:
- Небольшой вес. Материал тонкий и легкий, не меняет габариты укрепляемого участка.
- Гибкость. Углехолст можно использовать на поверхностях со сложной геометрией. Он легко принимает разные формы, сохраняет пластичность после монтажа.
- Химическая инертность. Процедуру с композитным материалом можно проводить в агрессивных средах. Карбоновое волокно не подвержено коррозии и появлению ржавчины, устойчиво к воздействию кислот и щелочей.
- Простота монтажа. Для локального армирования не нужно останавливать работу предприятия или эвакуировать людей из жилого дома. Процедура не отнимает много времени, проводится 1-2 специалистами.
- Высокий запас прочности. Композитный холст отличается хорошими показателями при изгибах, скручивании, разрыве.
- Доступность. Материал отличается более низкими ценами по сравнению с аналогами, поэтому постепенно вытесняет устаревшие методы армирования.
Если вам нужно провести локальное усиление конструкций здания, можно обратиться в компанию «КомпозитПрофСтрой». Организация имеет все необходимые допуски для проведения работ на коммерческих и жилых объектах. Получить консультацию или оформить заявку на услуги компании можно по телефону в рабочее время.
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