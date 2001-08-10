Гражданство Израиля: кто и на каком основании имеет право получить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Израиль — страна, которую ежегодно посещают тысячи людей для плодотворного отдыха и наслаждения местными красотами. Многие мечтают переехать сюда на ПМЖ. Именно поэтому довольно часто встречается вопрос: как получить гражданство израиля, не отказываясь от своего, существующего на данный момент времени.

На самом деле это реально. Получить паспорт гражданина Израиля можете каждый человек, имеющий в своей крови еврейские корни. Это стало возможно благодаря Закону о Возвращении, принятому сразу после провозглашения независимости. Интересно, что право на репатриацию вместе с лицом, имеющим еврейские корни, получают также и члены семьи (супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети).

Какие документы нужно собрать

Для получения гражданства Израиля на основе своих еврейских корней следует обратиться в отдел репатриации. Чтобы сотрудники посольства удовлетворили ваше заявление, следует собрать перечень определенных документов. Сюда входят следующие позиции:

оригиналы паспортов всех членов семьи. Сюда также входят братья и сестры, имеющие право на получение гражданства по Закону о Возвращении;

документы, подтверждающие семейное положение;

различные свидетельства. Среди них: документ о регистрации или расторжении брака родителями, об установлении отцовства, о внесённых изменениях в документы (касательно имени или фамилии), о месте рождении отца и матери;

также необходимо предъявить личную информацию, касающуюся дедушек и бабушек семьи;

фотографии для заполнения анкеты.

При наличии документов, доказывающих, что у человека есть право на репатриацию, стоит предъявить их всех. Это повышает шансы получить удовлетворительный результат от сотрудников посольства.

Стоит учитывать, что отказ на анкету получить может совершенно каждый. Это в большинстве случаев происходит потому, что человек не смог разобраться с документами, необходимыми для подачи в посольство. Поэтому, если вас интересует репатриация в израиль, рекомендуется обратиться к специалистам. Профессионалы из данной области помогут получить удовлетворительный результат. В случае необходимости привлекут к делу адвоката.

Закон о Возвращении — отличная возможность по более простой программе получить гражданство в Израиле. Это актуально для тех, у кого есть еврейские корни. Если подходите под данную категорию людей, вам понадобится только лишь доказать это документально. Немного усилий и паспорт гражданина Израиля "у вас в кармане".