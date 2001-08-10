Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запорно-регулирующая арматура – суровая необходимость для огромного числа сфер бизнеса. От магистральных трубопроводов до предприятий, занимающихся выплавкой стали – такая арматура помогает решать множество задач.

Какие варианты наиболее распространены – и каких целей позволяют добиться? В числе основных целей можно назвать безопасную и продолжительную эксплуатацию трубопроводов под разные задачи – например, водоотведение, подобрать трубы для которого можно в компании RENKAZ по ссылке https://renkaz.kz/catalog-item/truby-vodootvedeniya/. Системы водоснабжения в городах также немыслимы без запорно-регулирующей арматуры. Горячая и холодная вода, отопление в холода – трубопроводы даже небольших городов зачастую достаточно сильно разветвлены, а обилие труб ещё советских времён делает использование запорно-регулирующей арматуры архиважной задачей. Даже современные трубы под водоснабжение, доступные на сайте компании RENKAZ по ссылке https://renkaz.kz/catalog-item/truby-vodosnabjeniya/, без той или иной вариации запорно-регулирующей арматуры представить сложно.

Запорная арматура

Данный вариант – самый ходовой на рынке: примерно 80% продукции относятся именно к нему. Как понятно из названия, запорная арматура обеспечивает полное перекрытие рабочей среды, то есть работает лишь в двух режимах: "открыто" и "закрыто".

Благодаря такой концепции герметичность данного варианта – на высоте. К запорной арматуре относят разного рода вентили, клапаны, краны, заслонки.

Регулирующая арматура

Данный вариант поможет поддерживать такие параметры, как:

давление смесей;

температуру смесей;

пропорциональность смесей.

Регулировка осуществляется путём изменения проходного сечения. Работа осуществляется чаще всего с помощью системы датчиков, которые в автоматическом режиме помогают поддерживать нужные параметры.

Предохранительная арматура

Этот вариант помогает снизить риск аварийной ситуации, обеспечивая сброс излишка рабочей среды. Например, благодаря предохранительной арматуре можно оперативно сбросить излишек давления.

Защитная арматура

По своим задачам схожа с предохранительной, однако работает иначе:

предохранительная чаще всего открывается;

защитная же, наоборот, закрывается.

Таким образом можно обеспечить «отсечение» проблемного участка от основной магистрали до устранения неполадок.

Фазоразделительная арматура

Применяется в случаях, когда идущую по трубопроводу среду важно разделить на потоки (например, при разных агрегатных состояниях). Самым популярным товаром данной категории можно назвать конденсатоотводтчик – он позволяет решить проблему конденсата водяного пара.

Что стоит помнить при закупке арматуры

Для закупки арматуры рекомендуется выбирать не "новичка", а компанию, имеющую опыт и репутацию на рынке. Опытные специалисты, в частности, способны:

помочь покупателю в снижении расходов;

найти не только арматуру, но и важные для её установки и работы комплектующие;

реализовать как установку, так и ввод арматуры в эксплуатацию.

Также стоит озаботиться вопросом доставки – если её поможет организовать компания, будет намного меньше возни с бумагами. Исходя из этого, рекомендуется выбирать компанию, которая не просто выступает в роли продавца, но и способна составить смету на установку и провести комплекс всех необходимых работ.