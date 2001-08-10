Удаление зубов на Академической: основания, методики, профилактика после операции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современная стоматология прибегает к экстракции (удалению зубов) строго в крайних случаях. Если есть возможность сохранить резцы, моляры, клыки пациента, врач принимает решение провести лечение. В отдельных случаях операции избежать не удается. Удаление зубов на Академической без боли по выгодной цене можно пройти в клинике Viva Stom. Также пациентам полезно подробнее изучить данный вопрос: методики, показания и противопоказания, меры профилактики после процедуры.
Причины удаления и методики
Основанием для экстракции может стать необходимость предотвращения воспаления, утраты соседних зубов, сепсиса. Также моляры со сложным строением могут удаляться при лечении у ортодонда. Как правило, в таких случаях отмечается повышенная скученность. Удаление зубов на Академической в клинике Viva Stom назначается строго после осмотра и диагностики.
Простые операции не отнимают много времени. Врач ликвидирует однокорневые единицы без проблем. Более сложное удаление предусматривают случаи с зубами, у которых несколько корней.
Алгоритм простой экстракции:
- осмотр и диагностика;
- обезболивание;
- расшатывание резца, оттягивание десны и экстракция зуба из альвеолы;
- остановка крови, обеззараживание лунки.
Сложное удаление могут применять для выравнивания восьмерок. При этом убирают единицы зубного ряда с поврежденными или искривленными корнями. Процедура занимает около 1 часа. При сложных операциях может потребоваться распиливание коронки, отслаивание десны, выворачивание фрагментов с последующим наложением швов. При абсцессе дополнительно проводится отток гноя и постановка дренажа.
Удаление зубов у метро Академическая часто предусматривает обезболивание. Для этого применяют следующие способы:
- Аппликационный. Специальный гель или спрей наносят на область полости рта для поверхностного обезболивания.
- Инфильтрационный. В десну вводят анестетический препарат инъекционно.
- Проводниковый. Метод применяют при сложных операциях. Препаратами обкалывают область вокруг места вмешательства.
- Стволовый. Способ применяют в стационаре. При этом блокируются все отростки троичного нерва.
Профилактические меры после операции
Удаление зубов у метро Академическая предусматривает соблюдение некоторых правил после операции. К ним относятся:
- соблюдение температурного режима;
- исключение жевательной нагрузки на область вмешательства;
- прием пищи не ранее 3 часов после экстракции;
- исключение чистки зубного ряда на 24 часа;
- прием препаратов в соответствии с назначениями врача.
Полное заживление требует около 14-20 дней. Зуд при этом считается нормой. Пациентам после восстановления тканей необходимо обеспечить полноценный уход за полостью рта.
Показания и противопоказания
Экстракцию могут провести экстренно или запланировать на определенный период. Первый вариант применяется при тяжелых травмах, когда поврежден корень зуба или костная ткань, а также при рисках распространения сепсиса.
Плановые операции назначают при пульпите, пародонтите, воспалительных процессах, новообразованиях.
Противопоказания к экстракции:
- острый герпес;
- беременность;
- инфекции;
- травмы головы;
- менструальный период;
- острые патологии сердечно-сосудистой системы;
- психические заболевания;
- злокачественные опухоли во рту.
Назначить удаление зуба на Академической может только врач после полного обследования. Оперативные методы применяются в самых крайних случаях. Пройти диагностику и лечение по выгодным ценам можно в стоматологической клинике Viva Stom. Здесь работают квалифицированные специалисты с большим стажем. Получить консультацию или записаться на прием можно по телефону в рабочее время.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
16:47 26 Ноября В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
14:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске начинается голосование за дворы, которые отремонтируют в следующем году
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 15:21 1 Декабря На Сахалине завершился чемпионат учительских команд
- 14:23 1 Декабря Южносахалинцев приглашают на концерт "Моцарт. Реквием"
- 09:42 29 Ноября Почти неделю на Сахалине будет проходить фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?