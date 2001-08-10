Удаление зубов на Академической: основания, методики, профилактика после операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современная стоматология прибегает к экстракции (удалению зубов) строго в крайних случаях. Если есть возможность сохранить резцы, моляры, клыки пациента, врач принимает решение провести лечение. В отдельных случаях операции избежать не удается. Удаление зубов на Академической без боли по выгодной цене можно пройти в клинике Viva Stom. Также пациентам полезно подробнее изучить данный вопрос: методики, показания и противопоказания, меры профилактики после процедуры.

Причины удаления и методики

Основанием для экстракции может стать необходимость предотвращения воспаления, утраты соседних зубов, сепсиса. Также моляры со сложным строением могут удаляться при лечении у ортодонда. Как правило, в таких случаях отмечается повышенная скученность. Удаление зубов на Академической в клинике Viva Stom назначается строго после осмотра и диагностики.

Простые операции не отнимают много времени. Врач ликвидирует однокорневые единицы без проблем. Более сложное удаление предусматривают случаи с зубами, у которых несколько корней.

Алгоритм простой экстракции:

осмотр и диагностика;

обезболивание;

расшатывание резца, оттягивание десны и экстракция зуба из альвеолы;

остановка крови, обеззараживание лунки.

Сложное удаление могут применять для выравнивания восьмерок. При этом убирают единицы зубного ряда с поврежденными или искривленными корнями. Процедура занимает около 1 часа. При сложных операциях может потребоваться распиливание коронки, отслаивание десны, выворачивание фрагментов с последующим наложением швов. При абсцессе дополнительно проводится отток гноя и постановка дренажа.

Удаление зубов у метро Академическая часто предусматривает обезболивание. Для этого применяют следующие способы:

Аппликационный. Специальный гель или спрей наносят на область полости рта для поверхностного обезболивания. Инфильтрационный. В десну вводят анестетический препарат инъекционно. Проводниковый. Метод применяют при сложных операциях. Препаратами обкалывают область вокруг места вмешательства. Стволовый. Способ применяют в стационаре. При этом блокируются все отростки троичного нерва.

Профилактические меры после операции

Удаление зубов у метро Академическая предусматривает соблюдение некоторых правил после операции. К ним относятся:

соблюдение температурного режима;

исключение жевательной нагрузки на область вмешательства;

прием пищи не ранее 3 часов после экстракции;

исключение чистки зубного ряда на 24 часа;

прием препаратов в соответствии с назначениями врача.

Полное заживление требует около 14-20 дней. Зуд при этом считается нормой. Пациентам после восстановления тканей необходимо обеспечить полноценный уход за полостью рта.

Показания и противопоказания

Экстракцию могут провести экстренно или запланировать на определенный период. Первый вариант применяется при тяжелых травмах, когда поврежден корень зуба или костная ткань, а также при рисках распространения сепсиса.

Плановые операции назначают при пульпите, пародонтите, воспалительных процессах, новообразованиях.

Противопоказания к экстракции:

острый герпес;

беременность;

инфекции;

травмы головы;

менструальный период;

острые патологии сердечно-сосудистой системы;

психические заболевания;

злокачественные опухоли во рту.

Назначить удаление зуба на Академической может только врач после полного обследования. Оперативные методы применяются в самых крайних случаях. Пройти диагностику и лечение по выгодным ценам можно в стоматологической клинике Viva Stom. Здесь работают квалифицированные специалисты с большим стажем. Получить консультацию или записаться на прием можно по телефону в рабочее время.