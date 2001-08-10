Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разработка названия торговой марки

Каждая компания на рынке старается быть узнаваемой

Достичь этого помогает грамотная маркетинговая политика руководства. Одна из ее главных составляющих - это бренд-менеджмент, создание и управление торговой маркой с целью создания и развития полноценного бренда (Подробнее о комплексном брендинге читать тут). Первостепенная задача –разработка названия, моделирование образов, возникающих при ее упоминании. Наименование – элемент брендинга, который влияет на успех развития и решение о покупке. Торговая марка превращается в бренд по прошествии времени, когда формируются скрытые взаимоотношения с потребителями. Восприятие товара приобретает эмоциональный оттенок в сознании.Что зависит от придуманного названия?

Если разработать неудачную версию, стратегии развития и сбыта не принесут необходимого результата. Фирма не получит ожидаемой прибыли и ее существование окажется под угрозой. Поэтому сейчас в бренд-менеджменте существует отдельный блок, «нейминг». Он помогает выделить непохожесть, характеристики, «идею» продукта. От корректного выбора получается отстройка от конкурентов, своя ниша на рынке, растет число покупателей. Интересное наименование способствует возникновению потребности приобрести товар.

Что такое нейминг?

Нейминг - это разработка наименования, словесного товарного знака (подробнее). На первом этапе исследуют рынок и проводят внутренний аудит. Следующий шаг – подготовка, проверка названий в базе товарных знаков, в базе поданных заявок. Затем подача заявки на регистрацию в Роспатент. Исследование клиента требует изучения сферы, региональной политики, сервисной информации, стратегии предприятия. Этап разработки разделяется на генерацию вариантов, первичный их отбор, промежуточную презентацию, вторичный отбор. Для подбора необходимой версии учитываются важные критерии создания названия.

Характеристика свойств товара.

Шрифт, цвет, изображение привлекают внимание покупателей.

Быть простым, односложным, легким для восприятия.

Подходить имиджу, стилю объекта.

Визуализировать картинку в сознании.

Обещание помочь потребителю.

Предположение доверия и стабильности.

Уникальность.

Рассматривают два типа графического представления товарных марок. Это словесный вариант или изобразительные знаки. Графическое представление должно соответствовать информации подтекста, рекламного слогана. Хорошо просматриваться в печатных изданиях, средствах массовой информации, интернете. Особенно узнаваемы сочетание слов и графики.Нейминг – необходимая часть ведения законной деятельности на рынке. Компания, торговая марка подлежат обязательной регистрации. Недопустимо копирование версий. Могут последовать штрафные санкции. Функции товарной марки, знака – приобретение прав на индивидуальное обозначение в исследуемом секторе рынка. При подготовке наименование необходимо проверять. Усилия по созданию могут оказаться бесполезными.

Названия могут разрабатываться с возможностью использования доменов. Такие имена – средство управления для фирмы. Основная цель доменов – содействие в поиске информации. Выбранный вариант должен быть лаконичным и запоминающимся для распознавания покупателей. Юридически доменам существовать легче. Основное условие – вакантное место.

Товарная марка – нематериальный ресурс. Для понимания тонкостей создания эффективного названия целесообразно воспользоваться услугами нейминга у профессионалов. Рейтинговые брендинговые агентства по результатам сотрудничества предоставляют документацию. В ней подтверждается, что выбранное имя может быть зарегистрирован законно.

Заказть название у профессионалов

Заказать нейминг в агентстве, например в брендинговом агентстве ForceGear – это получить редкое, выгодное, охраноспособное название для торговой марки. Специалисты отличаются значительной практикой по разработке версий для регистрации в мировом сообществе. В команде агентства лингвисты, юристы, маркетологи, психологи. Показателем их совместного труда станет успешный нейм. В брендинговой компании можно заказать нейминг услуги, предприятия, магазина, ресторана, персоны. В каждом направлении будут свои особенности. Неймер берет на себя функцию создания связи между потребителем и торговой маркой. В перспективе это позволит сформировать сильный бренд.

Название – это критерий, которым пользуются для первоначальной оценки товара. Покупатели потенциально готовы попробовать что-то новое с заманчивым звучанием. Это позволит установить цену на продукт более высокой. Быстрее окупятся затраты на создание. Снизятся расходы на маркетинг и рекламу. Повысятся рентабельность и прибыль. Успешное имя торговой марки – залог эффективного старта продукта на рынке.