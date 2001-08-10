Скупка строительного инструмента – что и на каких условиях можно сдать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сколько инструмента нужно, например, владельцу городской квартиры. Шуруповерт и дрель – минимальный набор. Перфораторы, болгарки покупаются на время ремонта, а после пылятся в коробках где-нибудь на балконе или в кладовке. Если решили избавиться от ненужного инструмента – способов не так много.

Продать инструмент быстро можно, дорого – вряд ли. Объявлений на бесплатных онлайн-досках полно, цены на 50-60 % ниже реальных. Поставишь большую сумму, никто не купит, или потенциальные покупатели будут пытаться сбить цену.

Сдать в ломбард – вариант так себе. Выкупную сумму дадут небольшую, даже если предупредите сотрудника, что выкупать условный шуруповерт, болгарку не будете.

Остается либо предлагать знакомым, либо сдать в скупку. Компания Skupka-Status выкупает исправный строительный, ручной инструмент. От шуруповертов, дрелей, перфораторов, до металлоискателей, пневмоинструмента.

Возможен оптовый выкуп – для строительных бригад вариант оптимальный. Вырученной суммой можно частично компенсировать затраты на обновление инструментов. Плюс возможен вывоз машиной компании, так что можно еще и сократить транспортные расходы.

Узнать примерную цену инструментов можно онлайн. Для этого нужно заполнить короткую заявку на официальном сайте компании, загрузить фото в специальное поле, добавить пару строк описания (бренд, год выпуска, срок эксплуатации, дефекты) и оставить контакты.

Старайтесь указать полную информацию, тогда разница предварительной оценки и итоговой суммы выкупа будет минимальной. В течение получаса на указанный номер телефона перезвонит оператор и скажет предварительную сумму выкупа. Итоговая определяется только после осмотра.

Критерии оценки

Здесь все просто – чем новее инструмент, тем больше за него можно выручить. Отсутствие следов ремонта, дефектов на корпусе (мелкие царапины не в счет) увеличивают цену.

Инструменты крупных производителей Bosch, Rems, Makita в полной комплектации, с сохранившимся заводским чехлом ценятся выше. И наоборот, техника китайских брендов и наборы типа "все в одном" (маломощные шуруповерты с десятком бит, отвертки из металла отвратительного качества), не стоят почти ничего.

Также учитывается степень износа - чем старше инструмент, тем выше риск появления поломок, неисправностей. Соответственно, цена на него автоматически снижается. Равно как и на инструмент после ремонта.

Как проходит выкуп

После осмотра корпуса на предмет дефектов, проверки комплектации, работоспособности, оценщик говорит итоговую цену. Если продавца сумма устраивает, составляется договор, в котором указывают реквизиты компании-покупателя, данные продавца.

Деньги выплачивают сразу - наличными или на счет банковской карты. Клиент получает на руки копию договора, платежную квитанцию. В, общем, с юридической стороны все чисто, рисков никаких.

Компания также гарантирует конфиденциальность персональных данных (даже если это просто ФИО и номер телефона), сведений о самой сделке.