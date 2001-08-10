Изготовление печатных плат от профессионалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полноценная работа многих приборов немыслима без электронных схем. АО "Алмаз-СП" осуществляет разработку, изготовление и монтаж печатных плат любой сложности, которые предназначены для механического крепления элементов электрической техники, а также их соединений.

Особенности изделий и производства

Печатная плата — это совокупность токопроводящих рисунков (обычно 1 или 2), нанесенных на пластину из диэлектрического материала. Самыми популярными являются:

Двухслойные — это такие платы, на которых рисунок наносится с двух сторон. Многослойные — печатные платы состоят из нескольких слоев (от двух и более), на которые нанесены проводящие рисунки. Такая конструкция позволяет реализовать различные необходимые соединения.

Производство печатных плат включает предварительное проектирование будущего изделия, а также изготовление конструкторской документации. При этом сотрудниками компании осуществляется самостоятельная покупка нужных материалов и комплектующих элементов. Можно изготовить прототипы и серии, а также различные виды электронных схем, например: жесткие и гибкие, на керамическом или металлическом основании, гибридные конструкции.

Монтаж и сборка

Любое электротехническое оборудование работает от правильно распределенных элементов, которые подключены к печатной плате. Это могут быть различные выключатели, реле, датчики, пускатели, размыкатели и так далее. Поэтому вся электроника должна быть качественно установлена в прибор. Полноценный монтаж печатных плат осуществляется только с применением специальной техники премиум-класса.

Основные процессы монтажа (нанесение паяльной пасты, пайка и установка печатных плат) в компании «Алмаз-СП» осуществляются при помощи инновационных аппаратов, например, установщики Universal AdVantis 3, конвейерные печи JT Automation RS-1000 и Vitronics Soltec XPM3 (1030), принтеры трафаретной печати GKG G3. При этом немаловажным процессом является проведение контроля качества выполненной работы, что также осуществляется на высоко результативной рентген-установке YXLON Y.Cougar SMT.

Исходя из вышеописанной информации можно сделать вывод, что производство и монтаж печатных плат требует высокой квалификации мастеров, специализированного оборудования и современных методик. Поэтому заказывать данную услугу рекомендуется только у настоящих профессионалов своего дела и тогда можно быть уверенным в безопасной эксплуатации созданных электроприборов.