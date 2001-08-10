Для чего нужен сертификат ISO 9001

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные стандарты оценки качества ISO очень полезны при работе с иностранными, в том числе китайскими поставщиками. Сертификат ИСО 9001 – это документ, который подтверждает, что компания использует передовые методы управления в соответствии с высокими международными стандартами. Данный документ выдается органом аккредитации Республики Казахстан только после того, как компания внедрила систему менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001.

Сертификат ISO 9001

Сертификация ISO 9001 относится к системе менеджмента качества (СМК). Этот стандарт был разработан Международной организацией по стандартизации (ISO ). Его используют в 180 странах мира.

Первое издание вышло в 1987 году. Текущий стандарт был опубликован и внедрен в 2015 году под кодом ISO 9001: 2015. Таким образом, сертификаты ISO 9001: 2008 и более ранние не считаются действительными.

Этот стандарт универсален. Это означает, что его можно внедрить в любой компании, независимо от ее профиля (например, разработчик программного обеспечения, спортивный клуб и обувная фабрика – все они могут внедрить ISO 9001). Чтобы ускорить процесс адаптации, разные отрасли ввели особые требования для конкретных областей. Например, TickIT - это набор принципов, используемых в информационных технологиях, а ISO / TS 16949: 2015 используется в автомобильной промышленности.

Каковы преимущества сертификации ISO 9001

ISO 9001 – это самый узнаваемый стандарт в мире. Наличие сертификата дает компаниям ряд преимуществ:

повышение эффективности бизнес-процессов и прибыльности;

увеличение производительности труда;

улучшение имиджа;

более эффективное управление ресурсами (материальными, временными);

завоевание большего доверия на рынке;

выход на новые рынки, увеличение количества клиентов;

увеличение объемов продаж.

Для получения сертификата необходимо внедрить систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО и подтвердить. Как это сделать, подробнее по ссылке: https://a-sert.com/certificate/svidetelstva/

Как получить сертификат ISO 9001

Получение сертификата требует проведения нескольких видов проверок. Они проводятся подразделением, уполномоченным выдавать сертификаты ISO, и назначенными лицами внутри компании. Внутренний аудит контролирует повседневную деятельность компании. Процесс выглядит следующим образом:

Проверка на предмет готовности к сертификации. Комплексная оценка системы менеджмента. Подготовка документации, проверка соответствия действующей системы менеджмента установленным стандартам. После получения положительной оценки организация получает сертификат ISO 9001. Компания подтверждает соответствие ИСО 9001 поле прохождения ежегодных проверок.

ISO 9001 требует надзора за документацией, построения и внедрения систем менеджмента качества, а также контроля процессов и продуктов. Поэтому важную роль играет представитель системы менеджмента, который следит за состоянием действующей систему менеджмента и проводит работы над ее улучшением.

Стоимость сертификации зависит от многих факторов, таких как направление деятельности, объем производства, количество сотрудников и др. Первым шагом компании, желающей получить сертификат ISO 9001, является обращение в органы сертификации, сотрудники которых имеют специальную подготовку и помогают внедрить систему менеджмента качества, подготовить пакет документов и подать их для прохождения сертификации.

Источник: https://a-sert.com/