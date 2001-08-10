Для чего нужен сертификат ISO 9001
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международные стандарты оценки качества ISO очень полезны при работе с иностранными, в том числе китайскими поставщиками. Сертификат ИСО 9001 – это документ, который подтверждает, что компания использует передовые методы управления в соответствии с высокими международными стандартами. Данный документ выдается органом аккредитации Республики Казахстан только после того, как компания внедрила систему менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001.
Сертификат ISO 9001
Сертификация ISO 9001 относится к системе менеджмента качества (СМК). Этот стандарт был разработан Международной организацией по стандартизации (ISO ). Его используют в 180 странах мира.
Первое издание вышло в 1987 году. Текущий стандарт был опубликован и внедрен в 2015 году под кодом ISO 9001: 2015. Таким образом, сертификаты ISO 9001: 2008 и более ранние не считаются действительными.
Этот стандарт универсален. Это означает, что его можно внедрить в любой компании, независимо от ее профиля (например, разработчик программного обеспечения, спортивный клуб и обувная фабрика – все они могут внедрить ISO 9001). Чтобы ускорить процесс адаптации, разные отрасли ввели особые требования для конкретных областей. Например, TickIT - это набор принципов, используемых в информационных технологиях, а ISO / TS 16949: 2015 используется в автомобильной промышленности.
Каковы преимущества сертификации ISO 9001
ISO 9001 – это самый узнаваемый стандарт в мире. Наличие сертификата дает компаниям ряд преимуществ:
- повышение эффективности бизнес-процессов и прибыльности;
- увеличение производительности труда;
- улучшение имиджа;
- более эффективное управление ресурсами (материальными, временными);
- завоевание большего доверия на рынке;
- выход на новые рынки, увеличение количества клиентов;
- увеличение объемов продаж.
Для получения сертификата необходимо внедрить систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО и подтвердить. Как это сделать, подробнее по ссылке: https://a-sert.com/certificate/svidetelstva/
Как получить сертификат ISO 9001
Получение сертификата требует проведения нескольких видов проверок. Они проводятся подразделением, уполномоченным выдавать сертификаты ISO, и назначенными лицами внутри компании. Внутренний аудит контролирует повседневную деятельность компании. Процесс выглядит следующим образом:
- Проверка на предмет готовности к сертификации.
- Комплексная оценка системы менеджмента.
- Подготовка документации, проверка соответствия действующей системы менеджмента установленным стандартам.
- После получения положительной оценки организация получает сертификат ISO 9001.
- Компания подтверждает соответствие ИСО 9001 поле прохождения ежегодных проверок.
ISO 9001 требует надзора за документацией, построения и внедрения систем менеджмента качества, а также контроля процессов и продуктов. Поэтому важную роль играет представитель системы менеджмента, который следит за состоянием действующей систему менеджмента и проводит работы над ее улучшением.
Стоимость сертификации зависит от многих факторов, таких как направление деятельности, объем производства, количество сотрудников и др. Первым шагом компании, желающей получить сертификат ISO 9001, является обращение в органы сертификации, сотрудники которых имеют специальную подготовку и помогают внедрить систему менеджмента качества, подготовить пакет документов и подать их для прохождения сертификации.
Источник: https://a-sert.com/
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