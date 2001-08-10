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Как выбрать бетон для строительных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бетон — один из основных строительных материалов, который применяется повсеместно. От его качества напрямую зависит прочность конструкций. Поэтому при выборе стройматериала важно обратить внимание на 5 его основных характеристик. они помогут вам купить бетон, который подойдет для планируемых работ лучше всего.
5 ключевых параметров бетона
- Марка бетона. Самой важной характеристикой материала является его прочность, т.е. способность выдерживать нагрузки на сжатие. Данная характеристика обозначается буквой М с цифровым индексом от 50 до 1000, который как раз и указывает на количество килограммов, которые может выдержать один кубический сантиметр бетона (98 кгс/м2 соответствует марке М100 и т.д.). Чем выше значение — тем прочнее материал, однако наибольшее распространение получили М100-М500. Как правило, их прочностных характеристик достаточно для возведения самых прочных и долговечных конструкций.
- Морозостойкость. Для бетона важно количество циклов замораживания и размораживания, который может выдержать материал без угрозы потери своих прочностных характеристик. Этот параметр обозначается буквой F и числовым индексом, который указывает на количество циклов (от 25 до 1000). Соответственно, чем выше значение, тем больше циклов способен выдержать материал.
- Водонепроницаемость. Бетон как строительный материал должен обладать высокой водонепроницаемостью, которую обозначают буквой W с численными значениями от 2 до 20. Соответственно, чем выше значение — тем меньше влаги пропускает материал. Значения водонепроницаемости получают следующим способом: на цилиндрический образец бетона воздействуют с помощью водяного столба и замеряют порог, при котором он начинает пропускать воду.
- Подвижность. Удобство работы с составом зависит от его текучести. Различают 5 степеней подвижности, и чем выше их значение, тем более жидкий состав перед вами. Учтите, что с более жидким бетоном удобнее работать, но и добавлять в него воду для увеличения подвижности нельзя.
- Область применения. Чаще всего ориентируются на марку бетона:
- М100 предназначен для дорожных бордюров, а также используется для устройства ленточного фундамента;
- М150 — материал для стяжки, заборных фундаментов, организации стоянок ТС;;
- М250 — бетон для фундаментов и дорожек;
- М300 применяется при устройстве фундаментов домов из кирпича, создания тротуарных плит и дорог, для которых характерны сильных нагрузок;
- М350 применяется для устройства монолитных фундаментов, а также оснований многоквартирных домов;
- М400 — отличный вариант для фундаментов жилых домов, мостов и сооружений, расположенных на воде;
- М450 и М500 — материалы для возведения тоннелей, канализации, мостов.
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