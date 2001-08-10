Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2021
Сейчас 07:40
74,89|84,82|66,91
Руководитель регионального следственного управления встретится с сахалинцами
16:17, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Как выбрать бетон для строительных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бетон — один из основных строительных материалов, который применяется повсеместно. От его качества напрямую зависит прочность конструкций. Поэтому при выборе стройматериала важно обратить внимание на 5 его основных характеристик. они помогут вам купить бетон, который подойдет для планируемых работ лучше всего.

5 ключевых параметров бетона

  1. Марка бетона. Самой важной характеристикой материала является его прочность, т.е. способность выдерживать нагрузки на сжатие. Данная характеристика обозначается буквой М с цифровым индексом от 50 до 1000, который как раз и указывает на количество килограммов, которые может выдержать один кубический сантиметр бетона (98 кгс/м2 соответствует марке М100 и т.д.). Чем выше значение — тем прочнее материал, однако наибольшее распространение получили М100-М500. Как правило, их прочностных характеристик достаточно для возведения самых прочных и долговечных конструкций.
  2. Морозостойкость. Для бетона важно количество циклов замораживания и размораживания, который может выдержать материал без угрозы потери своих прочностных характеристик. Этот параметр обозначается буквой F и числовым индексом, который указывает на количество циклов (от 25 до 1000). Соответственно, чем выше значение, тем больше циклов способен выдержать материал.
  3. Водонепроницаемость. Бетон как строительный материал должен обладать высокой водонепроницаемостью, которую обозначают буквой W с численными значениями от 2 до 20. Соответственно, чем выше значение — тем меньше влаги пропускает материал. Значения водонепроницаемости получают следующим способом: на цилиндрический образец бетона воздействуют с помощью водяного столба и замеряют порог, при котором он начинает пропускать воду.
  4. Подвижность. Удобство работы с составом зависит от его текучести. Различают 5 степеней подвижности, и чем выше их значение, тем более жидкий состав перед вами. Учтите, что с более жидким бетоном удобнее работать, но и добавлять в него воду для увеличения подвижности нельзя.
  5. Область применения. Чаще всего ориентируются на марку бетона:
  6. М100 предназначен для дорожных бордюров, а также используется для устройства ленточного фундамента;
  7. М150 — материал для стяжки, заборных фундаментов, организации стоянок ТС;;
  8. М250 — бетон для фундаментов и дорожек;
  9. М300 применяется при устройстве фундаментов домов из кирпича, создания тротуарных плит и дорог, для которых характерны сильных нагрузок;
  10. М350 применяется для устройства монолитных фундаментов, а также оснований многоквартирных домов;
  11. М400 — отличный вариант для фундаментов жилых домов, мостов и сооружений, расположенных на воде;
  12. М450 и М500 — материалы для возведения тоннелей, канализации, мостов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?