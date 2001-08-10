12:28, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
ТОП-5 ожидаемых новинок смартфонов 2022 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рынок смартфонов на месте не стоит. Появляются новые технологии, повышаются требования к гаджетам, и производители стремятся им соответствовать. Цены растут, но не значительно. Оптимальный для себя вариант в продаже найдет каждый покупатель, независимо от бюджета. Напоминаем, что купить смартфон в Ташкенте по выгодной цене вы всегда можете на сайте glotr.uz. А пока – ТОП-5 новинок рынка смартфонов за 2022 год.
Самсунг Гелекси С22
Смартфоны линейки Galaxy S22 будут тоньше, чем их предшественники. Экраны тоже получатся сравнительно небольшими, зато дисплей должен обойти более старые версии. Камера отличная, 200-мегапиксельная. Эксперты уже саркастируют, что реального толка с нее будет мало. Возможно, зато в гонке пикселей на рынке появится новый лидер. Процессоры линейки – Exynos 2200 и Snapdragon 895. Они мощные и производительные, но уже засветились в скандалах на тему утечек.
Сяоми Ми 12
Самые первые рендеры грядущего флагмана Сяоми в сети уже засветились. Новинке обещают подэкранную камеру, гнутый дисплей с LTPO технологией и возможностью изменять частоту обновлений с шагом в целых 1-120 Гц с учетом текущих потребностей пользователя. Еще в смартфоне будет проводная зарядка на 200 Вт (да, это не опечатка) и беспроводная 120 Вт. Эти фишки существенно повысят комфорт пользователя, не будут выводить из строя аккумулятор.
ВанПлюс 9 и 9 Про
Смартфон ВанПлюс 8 Про заслуженно получил статус лучшего смартфона 2021 года – так решили эксперты. Секретом успеха стало умение производителя добиваться максимального уровня оптимизации аппаратной и программной частей. Дизайн устройств, правда, несколько старомоден и в целом вторичен, но это не делает аппараты бренда менее популярными.
Хуавей P60 и P60 Про
Модель попала в рейтинг, потому что является самой ожидаемой новинкой 2022. Но вот парадокс – Р50 Про еще не вышел в продажу. Официальные представители бренда уверяют, что смартфон выйдет, как минимум назло всем санкциям и совершит настоящий фурор на рынке смартфонов. Но пока что сложно говорить о том, каким именно он будет. Поговаривают, что пора ждать новую версию ОС Harmony без встроенных сервисов от Гугл.
Айфон 14
Айфон 13, как и Хуавей Р50 Про, пока не вышел. Но эксперты рынка утверждают – все будет. И именно 14 семейство обещает стать прорывной моделью компании. Частота обновления экрана в новинке составит 120 Гц.
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