Народная кукла: психологический инструмент сквозь века

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В современной психологии роль народной куклы рассматривается в различных аспектах — выступая атрибутом детства, «заменой» реального контакта с человеком. Для ребенка мягкая игрушка может стать другом, с которым можно разговаривать и играть. В процессе игровой терапии дети быстрее овладевают навыками общения, нарабатывают моторику кисти рук.

Народная кукла занимает немаловажное место в решении психологических проблем, связанных с нарушениями эмоционального состояния. Интеграция элементов традиционных этнографических культур в виде тряпичной мягкой игрушки наполняется символическим смыслом в процессе исцеления с последующей гармонизацией внутреннего мира.

Возможности в использовании тряпичной фольклорной куклы многогранны, включая развитие:

кругозора ребенка, чувства «прекрасного»;

самореализации в разных направлениях;

ответственности, саморегуляции в обществе.

Институт «Иматон» предлагает как психологам, педагогам, так и любящим родителям арт-терапевтическую методику "Позитивная куклотерапия".

Психотерапия работает с куклами с начала 20 века. Сегодня куклотерапию применяют в сеансах с детьми, имеющими эмоциональную травму с проявлениями: страха, заикания, истерик, нервозности, замкнутости, неуверенности, заниженной самооценки, трудностей в общении.

Координация эмоционального состояния через фольклорные куклы

Научно обоснованная методика терапии с помощью народной куклы базируется на последовательной активации внутренних граней подсознания, которые в определенный период времени оказались в «замкнутом пространстве» без выхода наружу. Структурный подход в проведении куклотерапии базируется на восстановлении эмоционального баланса, координации психологических отклонений в правильном направлении.

Восприятие куклы как друга с молчаливой покорностью у детей пробуждает скрытые чувства, которые подчас недоступны в общении со взрослыми. Играя с мягкой игрушкой, ребенок учится:

общаться и фантазировать;

проявлять милосердие и доброту;

творить и запоминать последовательность действий.

Покупая «новую» игрушку ребенку, взрослые зачастую не задумываются над качеством и текстурой материала изготовления. При этом, ведущими учеными доказано, что мягкие ткани и природные компоненты вызывают у детей только положительные эмоции, стимулируя ребенка к игре. Современные шершавые или леденящие поверхности способствуют проявлению негатива.