Народная кукла: психологический инструмент сквозь века
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В современной психологии роль народной куклы рассматривается в различных аспектах — выступая атрибутом детства, «заменой» реального контакта с человеком. Для ребенка мягкая игрушка может стать другом, с которым можно разговаривать и играть. В процессе игровой терапии дети быстрее овладевают навыками общения, нарабатывают моторику кисти рук.
Народная кукла занимает немаловажное место в решении психологических проблем, связанных с нарушениями эмоционального состояния. Интеграция элементов традиционных этнографических культур в виде тряпичной мягкой игрушки наполняется символическим смыслом в процессе исцеления с последующей гармонизацией внутреннего мира.
Возможности в использовании тряпичной фольклорной куклы многогранны, включая развитие:
кругозора ребенка, чувства «прекрасного»;
самореализации в разных направлениях;
ответственности, саморегуляции в обществе.
Институт «Иматон» предлагает как психологам, педагогам, так и любящим родителям арт-терапевтическую методику "Позитивная куклотерапия".
Психотерапия работает с куклами с начала 20 века. Сегодня куклотерапию применяют в сеансах с детьми, имеющими эмоциональную травму с проявлениями: страха, заикания, истерик, нервозности, замкнутости, неуверенности, заниженной самооценки, трудностей в общении.
Координация эмоционального состояния через фольклорные куклы
Научно обоснованная методика терапии с помощью народной куклы базируется на последовательной активации внутренних граней подсознания, которые в определенный период времени оказались в «замкнутом пространстве» без выхода наружу. Структурный подход в проведении куклотерапии базируется на восстановлении эмоционального баланса, координации психологических отклонений в правильном направлении.
Восприятие куклы как друга с молчаливой покорностью у детей пробуждает скрытые чувства, которые подчас недоступны в общении со взрослыми. Играя с мягкой игрушкой, ребенок учится:
общаться и фантазировать;
проявлять милосердие и доброту;
творить и запоминать последовательность действий.
Покупая «новую» игрушку ребенку, взрослые зачастую не задумываются над качеством и текстурой материала изготовления. При этом, ведущими учеными доказано, что мягкие ткани и природные компоненты вызывают у детей только положительные эмоции, стимулируя ребенка к игре. Современные шершавые или леденящие поверхности способствуют проявлению негатива.
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