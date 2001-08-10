Сломался гидравлический насос - возможные причины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гидронасос относится к ключевым агрегатам гидравлической системы, обеспечивая ее работу путем нагнетания давления нужного уровня. Выход из строя или любой сбой гидромашины может обернуться полной остановкой всей гидравлики, которая не сможет получить энергию для перемещения жидкостной среды. Вот почему при покупке насоса необходимо отдавать предпочтение самым качественным и надежным моделям, способным эффективно работать длительное время без перебоев и в любых условиях. Но даже такие агрегаты могут сломаться по ряду причин, которые бывают естественными и возникшими по вине человека.

Естественные причины поломки гидравлического насоса

В процессе эксплуатации имеет место естественный износ деталей, которые двигаются, трутся друг о друга, стираются. Такие поломки наступают через определенное время или количество отработанных часов, поэтому говорят об израсходовании ресурса гидравлического насоса. Сам этот ресурс отличается в разных моделях агрегатов и существенно влияет на их стоимость. При этом частицы разрушенных элементов попадают в рабочую среду и загрязняют ее, ухудшая ее эксплуатационные свойства. К естественным и необратимым причинам поломки гидромашин относится усталостный износ материалов, из которых производят компоненты агрегата. Срок, который гидронасос сможет отработать безотказно, указывают в технической документации к агрегату. Его определяет производитель опытным путем и на основании специальных расчетов. Однако при правильном уходе насос может прослужить намного дольше, чем гарантируют разработчики.

Сломаться гидравлическая машина может из-за проблем с другими компонентами системы. Например, засорения пропускного клапана, повышения температуры носителя или его утечек, разболтанных креплений и т.д.

Еще одна возможная причина отказа оборудования – производственный брак, дефекты. У известных производителей имеется жесткая система проверки качества, а потому продажа бракованных гидронасосов или их элементов сведена к минимуму. У малоизвестных производителей такой риск намного выше.

Человеческий фактор в поломках гидронасосов

Как утверждают сотрудники сервисных центров, обслуживающие гидравлическое оборудование, большинство поломок образуются именно по вине человека. Чаще всего встречаются отказы агрегатов из-за:

некорректно подобранного насоса по техническим и эксплуатационным параметрам (слишком слабый агрегат);

применения гидромашины не по назначению;

несоблюдения правил эксплуатации – нарушение режима работы, интенсивности нагрузки, эксплуатация при неподходящей влажности или температуре внешней среды;

проблем с гидрожидкостью – возможно, она плохо подобрана по свойствам (вязкость, состав, стабильность, однородность и пр.), слишком загрязненная или ее очень мало/много в системе;

несоблюдение интервалов между техническими осмотрами, сервисным обслуживанием и ремонтными работами;

применение некачественных расходных материалов, неоригинальных запчастей;

обращение к неспециалистам, у которых нет достаточного опыта, компетенции, соответствующих инструментов.

Установить точную причину поломки гидрооборудования может только специалист, который определяет стратегию ремонта или реставрации.

Что делать, если вышел из строя насос гидравлической системы?

Если начал работать некорректно или отказал гидронасос, то нужно немедленно обращаться в специализированное СТО. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать неисправный агрегат так как возможен риск еще большего повреждения или ЧП. Сотрудники сервисного центра должны провести осмотр (визуальный, симптоматический, с помощью оборудования) для точной диагностики поломки и установления ее причины (для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем). Далее они определяют стратегию ремонта и выполняют все нужные работы (замену изношенных элементов, восстановление, чистку).

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