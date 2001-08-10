Что может сделать ЛОР?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отоларинголог (ЛОР) — это врач, занимающийся профилактикой и лечением заболеваний уха, горла и носа. ЛОР врач лечит заболевания трех органов одновременно, потому что эти органы физиологически тесно связаны. По этой же причине заболевания этих органов, особенно инфекционные, часто требуют комплексного лечения.

Отоларинголог лечит дисфункцию всех ЛОР-органов — затрудненное носовое дыхание, нарушения обоняния и слуха. Кроме того, то, что лечит отоларинголог, включает симптомы, внешне не связанные с ЛОР-органами (например, приступы головокружения, которые могут развиться при болезни Меньера, локализующейся во внутреннем ухе).

Ухо

ЛОР-врачи специализируются во всех областях, то есть могут назначить лечение от таких заболеваний, как ушные инфекции, шум в ушах, заложенность носа и так далее. В проверенном медицинском центре врачи решают широкий круг вопросов с помощью самых разнообразных методов лечения и диагностики aaaaaa

1. Потеря слуха: лечение включает различные варианты слуховых аппаратов, от высокотехнологичных до полностью невидимых.

2. Тиннитус: шум в ушах, описываемый как постоянный звон в ушах (а также другие звуки), может быть чрезвычайно изнурительным. К счастью, специалисты лечат тиннитус разными способами, включая слуховые аппараты, звуки и другие советы по лечению.

Нос

ЛОР врачи диагностируют и лечат заболевания разных направлений, связанные с носом. Методы лечения и диагностики некоторых заболеваний: https://ai-medicus.kz/3d-кт-рентген-диагностика/

1. Аллергия: все начинается с теста на аллергию, чтобы правильно определить, какие аллергены влияют на человека больше всего. Отсюда и появилась иммунотерапия от аллергии — использование аллергенов для создания уколов или капель под язык, которые снижают чувствительность организма к этим аллергенам.

2. Инфекции носовых пазух: пазухи и носовые ходы — это две разные вещи. Если у пациента присутствует несколько длительных инфекций носовых пазух в год, вероятно, у это хронический гайморит. Есть несколько способов лечения, но одна из наиболее инновационных процедур называется баллонной синупластикой – неинвазивной операцией, которая, как известно, излечивает хронический гайморит.

3. Искривленная перегородка: искривленная перегородка, также известная как искривленный нос, может вызывать самые разные проблемы. Чтобы исправить это, септопластика может быть наиболее эффективным методом лечения.

Горло

Заболевания связанные с горлом диагностика:

1. Рефлюкс: кислотный рефлюкс может вызывать раздражение, но знаете ли вы, что постоянный рефлюкс может вызвать рак пищевода? Специалисты могут выполнить так называемую трансназальную эзофагоскопию (TNE), при которой трубка с камерой на конце используется для получения изображений внутренней части пищевода. Это безболезненный и эффективный способ диагностики заболеваний пищевода.

2. Храп и Апноэ во сне: нарушения сна обычно вызваны обструкцией дыхательных путей, которые позволяют нормально дышать ночью. Апноэ во сне возникает несколько раз в час, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. С помощью простого исследования сна, которое можно провести дома, ЛОР врач может определить, есть ли у пациента нарушение сна, и обсудить лечение. Обычно лечение включает установку CPAP или новое инновационное устройство, известное как Inspire. Храп — один из многих признаков апноэ во сне.

3. Тонзиллит: ЛОР врач обеспечивает легкое удаление миндалин в случае возникновения необходимости. То же самое и с аденоидами.

Для правильной диагностики и дальнейшего лечения заболеваний, связанных с ухом, горлом и носом, необходимо обращаться только к ЛОР специалисту. Врач проконсультирует и в случае необходимости назначит парильное лечение. Источник: https://ai-medicus.kz/услуги/.