Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский сад – начальная стадия развития ребенка в обществе. В это время необходимо создать детям все необходимые условия для гармоничного взросления, получения положительных эмоций и новых знаний. Частные детские сады уделяют этому все больше внимания.

My SADIK Marfino. Почему лучше выбрать частный детский сад

Практика "частного" детского сада стала использоваься много лет назад: первые дошкольные учреждения были негосударственного типа. Всегда были люди, которые чувствовали ответственность за детей и хотели о них заботиться. My SADIK Marfino – дошкольное образовательное учреждение, которое находится в Москве. Оно уделяет особое внимание укреплению здоровья воспитанников, коммуникативному развитию, а также грамотному обучению.

Коллектив имеет обязательное педагогическое образование, ознакомлен с техникой безопасности, а также использует современные методики воспитания детей. Последние разрабатываются лично одним из педагогов детского сада. Программа воспитания ребенка включает обязательный режим дня, игры и занятия, умственное и физическое развитие детей.

При этом исключительное внимание уделяется индивидуальным качествам ребенка – каждый выполняет работу в собственном темпе, развиваясь при этом правильно и гармонично. Кроме того, детям безусловно важно получать достаточное количество пищи, вместе с нутриентами и витаминами. Меню для малышей также составляется отдельно, с учетом их возраста, умственной и физической нагрузки, вкусовых предпочтений. В детском саду есть собственная профессиональная кухня, где повара грамотно и бережно готовят еду для детей. Никакие полуфабрикаты, аллергенные продукты и пища с большим содержанием сахара не используются. На сайте вы можете просмотреть о детском саде еще подробнее: https://okddd.ru/marfino/.

Достоинства My SADIK Marfino:

образовательная концепция;

шестиразовае полноценное питание;

группы полного и короткого дня (с 7:30 – 22:00);

здоровый сон (режим дня, мебель из натуральных материалов);

врач-педиатр;

поддержание температурного режима;

собственная площадка для прогулок;

охрана 24 часа, система видеонаблюдения и пропусков.

Для каждого любящего родителя важно, чтобы их малыш рос в благоприятных условиях, его окружали заботливые и позитивные люди, которые поддержат его в любом начинании. Частный детский сад My SADIK Marfino поможет вашему ребенку расти в безопасности, счастливым и любознательным. О других образовательных учреждениях комплекса «Дари Детям Добро» можете узнать на сайте: https://okddd.ru/.