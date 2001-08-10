13:46, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Частный детский сад. Подарить ребенку детство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детский сад – начальная стадия развития ребенка в обществе. В это время необходимо создать детям все необходимые условия для гармоничного взросления, получения положительных эмоций и новых знаний. Частные детские сады уделяют этому все больше внимания.
My SADIK Marfino. Почему лучше выбрать частный детский сад
Практика "частного" детского сада стала использоваься много лет назад: первые дошкольные учреждения были негосударственного типа. Всегда были люди, которые чувствовали ответственность за детей и хотели о них заботиться. My SADIK Marfino – дошкольное образовательное учреждение, которое находится в Москве. Оно уделяет особое внимание укреплению здоровья воспитанников, коммуникативному развитию, а также грамотному обучению.
Коллектив имеет обязательное педагогическое образование, ознакомлен с техникой безопасности, а также использует современные методики воспитания детей. Последние разрабатываются лично одним из педагогов детского сада. Программа воспитания ребенка включает обязательный режим дня, игры и занятия, умственное и физическое развитие детей.
При этом исключительное внимание уделяется индивидуальным качествам ребенка – каждый выполняет работу в собственном темпе, развиваясь при этом правильно и гармонично. Кроме того, детям безусловно важно получать достаточное количество пищи, вместе с нутриентами и витаминами. Меню для малышей также составляется отдельно, с учетом их возраста, умственной и физической нагрузки, вкусовых предпочтений. В детском саду есть собственная профессиональная кухня, где повара грамотно и бережно готовят еду для детей. Никакие полуфабрикаты, аллергенные продукты и пища с большим содержанием сахара не используются. На сайте вы можете просмотреть о детском саде еще подробнее: https://okddd.ru/marfino/.
Достоинства My SADIK Marfino:
- образовательная концепция;
- шестиразовае полноценное питание;
- группы полного и короткого дня (с 7:30 – 22:00);
- здоровый сон (режим дня, мебель из натуральных материалов);
- врач-педиатр;
- поддержание температурного режима;
- собственная площадка для прогулок;
- охрана 24 часа, система видеонаблюдения и пропусков.
Для каждого любящего родителя важно, чтобы их малыш рос в благоприятных условиях, его окружали заботливые и позитивные люди, которые поддержат его в любом начинании. Частный детский сад My SADIK Marfino поможет вашему ребенку расти в безопасности, счастливым и любознательным. О других образовательных учреждениях комплекса «Дари Детям Добро» можете узнать на сайте: https://okddd.ru/.
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