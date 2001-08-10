Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2021
Сейчас 00:42
75,59|84,95|66,91
В Южно-Сахалинске на мосту через Христофоровку ограничено движение
13:46, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Частный детский сад. Подарить ребенку детство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский сад – начальная стадия развития ребенка в обществе. В это время необходимо создать детям все необходимые условия для гармоничного взросления, получения положительных эмоций и новых знаний. Частные детские сады уделяют этому все больше внимания.

My SADIK Marfino. Почему лучше выбрать частный детский сад

Практика "частного" детского сада стала использоваься много лет назад: первые дошкольные учреждения были негосударственного типа. Всегда были люди, которые чувствовали ответственность за детей и хотели о них заботиться. My SADIK Marfino – дошкольное образовательное учреждение, которое находится в Москве. Оно уделяет особое внимание укреплению здоровья воспитанников, коммуникативному развитию, а также грамотному обучению.

Коллектив имеет обязательное педагогическое образование, ознакомлен с техникой безопасности, а также использует современные методики воспитания детей. Последние разрабатываются лично одним из педагогов детского сада. Программа воспитания ребенка включает обязательный режим дня, игры и занятия, умственное и физическое развитие детей. 

При этом исключительное внимание уделяется индивидуальным качествам ребенка – каждый выполняет работу в собственном темпе, развиваясь при этом правильно и гармонично. Кроме того, детям безусловно важно получать достаточное количество пищи, вместе с нутриентами и витаминами. Меню для малышей также составляется отдельно, с учетом их возраста, умственной и физической нагрузки, вкусовых предпочтений. В детском саду есть собственная профессиональная кухня, где повара грамотно и бережно готовят еду для детей. Никакие полуфабрикаты, аллергенные продукты и пища с большим содержанием сахара не используются. На сайте вы можете просмотреть о детском саде еще подробнее: https://okddd.ru/marfino/.

Достоинства My SADIK Marfino:

  • образовательная концепция;
  • шестиразовае полноценное питание;
  • группы полного и короткого дня (с 7:30 – 22:00);
  • здоровый сон (режим дня, мебель из натуральных материалов);
  • врач-педиатр;
  • поддержание температурного режима;
  • собственная площадка для прогулок;
  • охрана 24 часа, система видеонаблюдения и пропусков.

Для каждого любящего родителя важно, чтобы их малыш рос в благоприятных условиях, его окружали заботливые и позитивные люди, которые поддержат его в любом начинании. Частный детский сад My SADIK Marfino поможет вашему ребенку расти в безопасности, счастливым и любознательным. О других образовательных учреждениях комплекса «Дари Детям Добро» можете узнать на сайте: https://okddd.ru/.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?