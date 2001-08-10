Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Требуется поддержание оптимального комфортного микроклимата в помещении? Верное решение — купить осевой вентилятор. Устройство с легкостью обеспечивает эффективную систему вентиляции и поддерживает в помещении благоприятный микроклимат за счет свежего воздуха, обогащенного кислородом.

Благодаря ряду неоспоримых преимуществ осевой вентилятор находится в лидирующих позициях относительно аналогичных вентиляционных механизмов со схожим назначением.

Назначение осевых вентиляторов

Универсальность механизма, который одинаково подходит для каждого типа помещения, объясняет распространенность и востребованность осевого вентилятора. Купить эффективные устройства для вытяжной или приточной вентиляции можно как для жилого использования, так и для коммерческого назначения на просторных промышленных площадях. Эти устройства для циркуляции воздуха пользуются высоким спросом на торговых объектах, в офисных и складских помещениях.

Устройство осевого вентилятора

Обязательными элементами конструкции вентиляционного механизма являются:

рабочее колесо с 3-4 лопастями, размещенное в кожухе цилиндрической формы;

коллектор, улучшающий аэродинамические качества вентилятора;

пластиковая, алюминиевая или стальная оцинкованная крыльчатка, которая отрегулирована посредством динамической балансировки;

стальной оцинкованный корпус, который покрыт защитным полиэфирным составом и/или окрашен методом электроосаждения;

монтажные фланцы, необходимые для фиксации корпуса устройства;

электрические двигатели широкого диапазона мощности, с регулируемыми скоростями Класс теплостойкости изоляции B или F и степени защиты оболочки от IP40 до IP68.

Преимущества

К основным причинам, по которым однозначно стоит купить осевой вентилятор, относят:

Компактные габариты. Данное вентиляционное устройство не требовательно к площади для установки. Небольшие размеры позволяют монтировать устройство в помещении фактически любого размера.

Надежность и долговечность. Несложная конструкция исключает наличие «прихотливых» элементов. По этой причине любая неисправность механизма довольно легко устраняется.

Экономичность и высокоэффективность. Осевые вентиляционные устройства отличаются низкой энергозатратностью в сравнении с устройствами и системами вентилирования других разновидностей. Способность работать в нескольких режимах, а также изменение производительности — также факторы, влияющие на экономию энергии.

Ввиду низконапорности, вентиляционные приборы устанавливаются без воздуховодной сети, либо с малым ее участком с низким показателем аэродинамического сопротивления.