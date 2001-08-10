На следующей неделе выйдет новая Mazda CX-50

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прошлом месяце Mazda объявила, что представит пять новых внедорожников со следующего года, а также новую электрическую платформу, но она также работает над новыми версиями существующих автомобилей, включая совершенно новый внедорожник под названием Mazda CX-50. Благодаря стилю купе и лучшей комплектации, чем когда-либо, это будет стильный кроссовер, который сможет конкурировать с гораздо более престижными брендами. У нас уже есть довольно хорошее представление о том, как это будет выглядеть благодаря нашему открытию новых патентных изображений, но официальное открытие скоро состоится, а новый тизер от Mazda сообщает нам, что это произойдет на следующей неделе, в понедельник, 15 ноября.

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Производство автомобиля начнется в январе следующего года в Хантсвилле, штат Алабама, в рамках совместного предприятия с Toyota. Новый CX-50, вероятно, будет мотивирован 3,0-литровыми рядными шестицилиндровыми бензиновыми или дизельными двигателями, возможно, с турбонаддувом, добавляющим привлекательности. Ожидается, что в модельном ряду появится мягкая гибридная технология, повышающая эффективность и управляемость. Полный привод также присутствует на картах, хотя могут появиться и варианты с задним приводом. Целью здесь будет надежность, мощность и эффективность, а безопасность будет приоритетом, поэтому ожидайте, что множество передовых технологий для драйверов будет включено в стандартную комплектацию, а в списке опций будет больше доступных.

Mazda проделала большую работу, чтобы детали CX-50 оставались в тайне, поэтому мы действительно с нетерпением ждем презентации на следующей неделе, затаив дыхание. Mazda может показаться довольно невзрачным брендом, особенно когда речь идет о кроссоверах, но у автопроизводителя есть привычка строить автомобили по высоким стандартам, и, поскольку он разрабатывает новые двигатели и решения для трансмиссии наряду с инновационными новыми технологическими достижениями, его успех обязательно продолжают расти. С появлением более массовых продуктов, таких как этот кроссовер-купе, почти гарантированно вырастет значительный рост продаж, возможно, у Mazda наконец-то появятся ресурсы и желание сделать новый RX-7 реальностью. Это долгий путь, но мы возьмем все, что сможем.

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