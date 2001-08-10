Как приобрести лучшее жилье от застройщика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня во многих городах наблюдается высокий уровень урбанизации, ведь количество их населения растет, пополняется новыми приезжими, которые в силу обстоятельств пускают свои корни, создают новые семьи. В связи с этим постоянно развивается инфраструктура города, появляются новые постройки и строения, расширяется рынок недвижимости.

В больших городах, в том числе в Москве, постоянно ведутся постройки новых кварталов и жилых комплексов, ведь все больше люди предпочитают покупать квартиры в новостройках, нежели на вторичном рынке. Это объясняется целым рядом причин, например, возможностью приобрести жилье с новой современной планировкой, новыми инженерными коммуникациями, без предыдущей «истории», к тому же на любом этапе строительства, что нередко позволяет существенно сэкономить. Соответственно, каждый имеет возможность выбрать оптимальный вариант жилья. Однако перед этим важно убедиться в надежности застройщика, изучить все особенности его строительства.

Итак, каждый застройщик имеет свои особенности, с учетом которого его и выбирают клиенты. Все зависит от того, на какой класс ориентирован застройщик, что он может предложить своим клиентам. Выбирают жилой комплекс обычно с учетом следующих параметров:

класса жилья, например, бюджетного или элитного;

района расположения жилого комплекса;

материала возведения стен, то есть кирпичного, панельного или монолитного;

этажности зданий, наличия лифта;

наличия развитой инфраструктуры на территории комплекса и транспортной развязки;

наличия парковки и охраны, системы видеонаблюдения;

возможности приобретения жилья на любом этапе строительства;

возможности приобретения жилья в кредит или по молодежным программам.

Перед тем как покупать квартиру, внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, которые предлагает застройщик. Достаточно хорошие предложения в Москве от застройщика доступны в жилом комплексе «Парк Легенд» - https://live-well.ru/property/park-legends/. Здесь вы можете приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры на любой вкус и финансовые возможности. Комплекс представляет собой жилой, развлекательный и деловой квартал с достаточно развитой современной инфраструктурой, хорошей транспортной развязкой. Сюда входит девять корпусов по 24 этажа, четыре монолитных апартаментных здания по 15 этажей, много инфраструктурных объектов. Все это расположено на территории площадью 100 гектаров. Это значит, что многие объекты будут в пешей доступности. Вы сможете обеспечить комфортное проживание в квартале «Парк Легенд» всем членам своей семьи. При этом стоит отметить, что корпусы сдаются в эксплуатацию поэтапно, поэтому вы можете успеть выбрать для себя подходящий вариант.

Выбирая застройщика, с которым вы хотели бы сотрудничать и приобрести жилье, необходимо в первую очередь убедиться в его надежности и добропорядочности, чтобы потом не остаться без денег и жилья. Поинтересуйтесь, сколько объектов он уже сдал в эксплуатацию, все ли в порядке с проведением инженерных коммуникаций, с оформлением документов. Конечно, дешевле всего приобрести квартиру еще на этапе котлована. Однако более безопасно это можно сделать ближе к завершению строительства. Также многие застройщики помогают оформить жилье в кредит, беря на себя оформление необходимых документов. Поэтому выбор всегда за вами. Вы можете оценить, что для вас важно – стоимость, минимальные риски, инфраструктура, район или другие показатели, изучить все предложения на рынке недвижимости от разных застройщиков, и лишь тогда вкладывать деньги в собственное жилье.