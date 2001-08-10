Стильная женская одежда из трикотажа оптом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трикотажные изделия пользуются большой популярностью уже много лет. Сложные переплетения нитей создают интересную фактуру вязаного полотна, что позволяет дизайнерам создавать изящные вещи для всех сезонов. Возможность купить женский трикотаж оптом позволяет заметно расширить ассортимент торговой точки, привлечь новых покупателей.

Универсальное полотно

Трикотажное полотно джерси состоит из хлопковых или шерстяных нитей с добавлением синтетических волокон. Эта ткань приятна на ощупь, износостойка, эластична. Её можно назвать универсальным материалом. Из неё отшивают:

футболки;

свитера и джемперы;

платья;

кардиганы;

жакеты и многое другое.

Очень популярны комплекты домашней одежды, поскольку трикотажная ткань очень мягкая, хорошо тянется, легко стирается.

Тёплый образ на зиму

В холодное время года трикотажные водолазки служат основой образа. Они отлично комбинируются с юбками, брюками, джинсами. Высокая горловина позволяет обойтись без шарфа или платка. Трикотажная цветовая палитра очень широка. В этом сезоне модельеры отдают предпочтение нежным оливковым, сиреневым, жёлтым тонам. Белые и чёрные джемперы, свитера давно считаются классикой. Но с ними хорошо смотрятся и ультрамодные элементы одежды.

Изящная база гардероба

Женские топы, туники и блузы считаются базовыми предметами гардероба. С ними можно создать и строгий образ для офиса, и повседневный наряд, и комплект для торжественного мероприятия. Купить блузки оптом в Москве предлагает компания ENDEA. Все коллекции бренда отличает высокое качество и интересные цветовые решения. Юные модницы и солидные дамы всегда включают в свой гардероб классические блузки. Этот товар пользуется стабильно высоким спросом у покупателей в течение всего года.

Трикотажный бум

Трикотажные вещи хорошо сидят на фигуре, долго сохраняют свой внешний вид. Современное вязаное полотно даёт дизайнерам большое поле для творчества. С ним работают все ведущие модельеры мира. Сейчас трикотаж переживает настоящий бум, поскольку инновационное оборудование и состав нитей позволяют создавать любые формы и цветовые сочетания для красивых стильных вещей.

Каталог на сайте компании ENDEA https://www.endea.ru/ содержит множество актуальных моделей трикотажной одежды. Бренд чутко реагирует на все изменения модных мировых тенденций. Дизайнерские разработки регулярно поступают на производство. Высокое качество изделий привлекает множество оптовых и розничных покупателей.