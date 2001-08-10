Виды пакетов для медицинских отходов по цветам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большой выбор размеров и характеристик пакетов для медицинских отходов позволяет медицинским учреждениям организовывать безопасную утилизацию бытовых отходов, врачебной техники, медикаментов, потенциального инфицированных биологических отходов.
Где используются и для чего используются
Применение специальных пакетов для утилизации медицинских отходов и мешков с маркировкой упрощает процесс разделения мусора. Одноразовые мешки требуют особого обращения, к их использованию предъявляются серьезные эпидемиологические требования. Изделия поставляются в заведения с печатями. Они обязаны быть определенного цвета и содержать специальные бирки с данными о классе мусора. С технической точки зрения это двухслойные изделия, внешний слой которых выполнен из ПВХ высокого давления (обеспечивает герметичность), внутренний – из полимера, прошедшего обработку под низким давлением (для повышения прочности). Стандартные требования СанПиН 2.1.7.2790-10 предусматривают обязательную герметизацию пакетов при утилизации, а также соблюдение грузоподъемности – не более 20 кг. Поэтому дно пакетов должно быть бесшовным или иметь двойную спайку. Согласно санитарным нормам после заполнения на ¾ пакеты должны герметизироваться.
Производители пакетов для медотходов, состоящие в государственном реестре поставщиков медицинского оборудования, обязаны соблюдать следующие правила:
- Размеры пакетов должны отвечать таре – от 6 до 110 л;
- Плотность при герметизации – не менее 20 микрон;
- Наличие фиксирующей стяжки - ширина не менее 4 см.
В изготовлении пакетов для утилизации «грязных» отходов, подлежащих автоклавированию, используется полипропилен, способный выдерживать температурное воздействие до 134°С. Изделия имеют индикаторы, меняющие цвет после обработки. Пакеты обязаны быть устойчивы к действию высокого давления в процессе автоклавирования.
Разделения по классам и цветам
Цветовая маркировка пакетов для медицинских отходов призвана облегчить их использование. Классы отходов следующие:
- А. Неопасные;
- Б. Опасные;
- В. Чрезвычайно опасные;
- Г. Отходы, близкие по составу к промышленным.
Способы применения
В белые пакеты класса А, предназначенные для безопасного мусора, помещаются отходы, не контактирующие с зараженными материалами (пищевая продукция, бумага, текстиль, инвентарь).
В желтые пакеты Б класса помещают потенциально инфицированный мусор Б из лабораторий, операционных, моргов и пр.
Красные мешки класса В предназначены для крайне опасных веществ и материалов класса В (мусор, контактирующий с больными, вирусными инфекциями).
Черные пакеты для мусора Г используются для сбора ртутьсодержащих материалов, лекарственных препаратов, цитостатиков, дезинфицирующих веществ, прочих химических составов.
Крайне опасен радиационный мусор. Помещается в пакеты синего цвета или емкости. Отходы могут быть жидкими или твердыми. Работать с ними разрешается только специально обученному персоналу в спецодежде.
Особенности, преимущества и требования к использованию
Пакеты для медотходов могут применяться по-разному. Их можно помещать в контейнеры, затягивать завязки или оставлять герметично упакованными в специально отведенных помещениях, затем вывозить в них мусор на утилизацию. Сбор мусора осуществляется на протяжении смены. Острые инструменты помещаются в твердые контейнеры и накапливаются в течение 3-х дней. Жидкие отходы можно оставлять более чем на 1 сутки в специальных морозильных камерах, не использующихся для других целей. Контейнеры для мусорных пакетов размещаются на огороженной территории больницы. Хранение и транспортировка мусора осуществляется с учетом его маркировки.
Отходы класса А безопасны, поэтому утилизируются сотрудниками больниц как обычный мусор без учета. Их можно помещать в мусоропровод, общие баки. Биологические отходы класса Б могут сливаться без обеззараживания в центральную канализацию. При ее отсутствии отходы должны быть подвергнуты химической или физической обработке.
Где купить пакеты оптом
Российский производитель медицинских расходных материалов «БиоМедТорг» выпускает продукцию оптом. Мощные производственные линии и собственные складские помещения позволяют выполнять заказы любого объема и предлагать выгодную цену. Возможно производство товаров под заказ. Гарантирована оперативная доставка по всей России и в страны Таможенного союза. Высокое качество и безопасность товаров подтверждает соответствующая документация.
Подробности на сайте - https://biomedtorg.ru
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
16:07 18 Ноября 19 ноября в части домов Южно-Сахалинска отключат холодную врду
15:02 18 Ноября Осадки и усиление ветра прогнозируется в трех районах Сахалина
14:50 18 Ноября "Сахалинэнерго" грозит оставить без света на Новый год порядка 20 тысяч островитян
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
14:57 2 Ноября Сахалинца не устроила цена поездки и он избил таксиста, а потом уехал на его машине
16:40 29 Октября На Сахалине главврача задержали с краснокнижной калугой и черной икрой
Выбор редакции
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
- 17:06 16 Ноября Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 16 Ноября Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?