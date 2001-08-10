Виды пакетов для медицинских отходов по цветам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большой выбор размеров и характеристик пакетов для медицинских отходов позволяет медицинским учреждениям организовывать безопасную утилизацию бытовых отходов, врачебной техники, медикаментов, потенциального инфицированных биологических отходов.

Где используются и для чего используются

Применение специальных пакетов для утилизации медицинских отходов и мешков с маркировкой упрощает процесс разделения мусора. Одноразовые мешки требуют особого обращения, к их использованию предъявляются серьезные эпидемиологические требования. Изделия поставляются в заведения с печатями. Они обязаны быть определенного цвета и содержать специальные бирки с данными о классе мусора. С технической точки зрения это двухслойные изделия, внешний слой которых выполнен из ПВХ высокого давления (обеспечивает герметичность), внутренний – из полимера, прошедшего обработку под низким давлением (для повышения прочности). Стандартные требования СанПиН 2.1.7.2790-10 предусматривают обязательную герметизацию пакетов при утилизации, а также соблюдение грузоподъемности – не более 20 кг. Поэтому дно пакетов должно быть бесшовным или иметь двойную спайку. Согласно санитарным нормам после заполнения на ¾ пакеты должны герметизироваться.

Производители пакетов для медотходов, состоящие в государственном реестре поставщиков медицинского оборудования, обязаны соблюдать следующие правила:

Размеры пакетов должны отвечать таре – от 6 до 110 л;

Плотность при герметизации – не менее 20 микрон;

Наличие фиксирующей стяжки - ширина не менее 4 см.

В изготовлении пакетов для утилизации «грязных» отходов, подлежащих автоклавированию, используется полипропилен, способный выдерживать температурное воздействие до 134°С. Изделия имеют индикаторы, меняющие цвет после обработки. Пакеты обязаны быть устойчивы к действию высокого давления в процессе автоклавирования.

Разделения по классам и цветам

Цветовая маркировка пакетов для медицинских отходов призвана облегчить их использование. Классы отходов следующие:

А. Неопасные;

Б. Опасные;

В. Чрезвычайно опасные;

Г. Отходы, близкие по составу к промышленным.

Способы применения

В белые пакеты класса А, предназначенные для безопасного мусора, помещаются отходы, не контактирующие с зараженными материалами (пищевая продукция, бумага, текстиль, инвентарь).

В желтые пакеты Б класса помещают потенциально инфицированный мусор Б из лабораторий, операционных, моргов и пр.

Красные мешки класса В предназначены для крайне опасных веществ и материалов класса В (мусор, контактирующий с больными, вирусными инфекциями).

Черные пакеты для мусора Г используются для сбора ртутьсодержащих материалов, лекарственных препаратов, цитостатиков, дезинфицирующих веществ, прочих химических составов.

Крайне опасен радиационный мусор. Помещается в пакеты синего цвета или емкости. Отходы могут быть жидкими или твердыми. Работать с ними разрешается только специально обученному персоналу в спецодежде.

Особенности, преимущества и требования к использованию

Пакеты для медотходов могут применяться по-разному. Их можно помещать в контейнеры, затягивать завязки или оставлять герметично упакованными в специально отведенных помещениях, затем вывозить в них мусор на утилизацию. Сбор мусора осуществляется на протяжении смены. Острые инструменты помещаются в твердые контейнеры и накапливаются в течение 3-х дней. Жидкие отходы можно оставлять более чем на 1 сутки в специальных морозильных камерах, не использующихся для других целей. Контейнеры для мусорных пакетов размещаются на огороженной территории больницы. Хранение и транспортировка мусора осуществляется с учетом его маркировки.

Отходы класса А безопасны, поэтому утилизируются сотрудниками больниц как обычный мусор без учета. Их можно помещать в мусоропровод, общие баки. Биологические отходы класса Б могут сливаться без обеззараживания в центральную канализацию. При ее отсутствии отходы должны быть подвергнуты химической или физической обработке.

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