Техническое обслуживание ГБО для автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обязательный плановый техосмотр личных транспортных средств давно отменен и техническое обслуживание личных авто остается на совести у самих владельцев. Но автомобили, которые переоборудованы на газ, должны в обязательном порядке проходить регулярное техническое обслуживание. Это требуется для проверки технического состояния газобаллонного оборудования и соответствия требованиям правил безопасности, позволяющим участвовать таким автомобилям в дорожном движении. Техническому обслуживанию ГБО подлежат все основные элементы второй топливной системы.

Система хранения и подачи газа

Автомобильное газобаллонное оборудование состоит из ряда важных рабочих элементов, обеспечивающих хранение сжиженного газа, его преобразование в парообразную форму и обеспечение поступления к двигателю. Техническому обслуживанию подлежат основные узлы и агрегаты, в том числе и входящие в систему хранения и подачи газа, а именно:

- газовый баллон, который должен быть установлен согласно принятым технологическим нормам;

- крепление баллона, которое должно выдерживать определенную нагрузку по смещению по оси движения машины;

- мультиклапан, с современными моделями которого можно ознакомиться по ссылке: https://farre.com.ua/multiklapany-gbo/. По последним требованиям мультиклапан устанавливается только Е-класса с электромагнитной катушкой, который максимально отвечает всем правилам безопасности использования ГБО;

- выносное заправочное устройство на предмет исправности.

Проверке в рамках ТО подлежат газовые магистрали, проверяющиеся на утечку газа, излишнее провисание и заломы, которые могут возникать со временем. Поэтому имеет значение правильность их прокладки и крепления при первоначальном монтаже комплекта ГБО.

Система управления и исполнения

«Мозгами» автомобильного ГБО является газовый ЭБУ. Он должен быть правильно настроенным и установленным в защищенном от влаги месте, а все его электрические части надежно закреплены.

Что касается исполнительных элементов, то обязательной проверке в рамках ТО ГБО подлежат:

- газовые форсунки;

- фильтры жидкой и паровой фазы (грубой и тонкой очистки газового топлива);

- редуктор-испаритель.

От их слаженной и стабильной работы зависит мощность и динамика двигателя при работе на газе вместо штатного топлива. Регулярно во время каждого ТО ГБО через 10 тыс. км проводится замена фильтров и других расходных материалов, при необходимости меняются ремкомплекты основных узлов, проверяется корректность настроек и т.д. Регулярное техническое обслуживание газобаллонного оборудования является гарантией безопасности для водителя, его пассажиров, и других участников дорожного движения.