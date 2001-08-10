Электронные деньги: в чем их преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Про электронные деньги сейчас знают, кажется, абсолютно все. Они стали настолько же неотъемлемой частью жизни, как и банковские карты. Более того, для многих они даже предпочтительнее бумажных купюр. Речь идет об электронных кошельках, вроде PayPal или Qiwi. Если даже вы ими не пользуетесь, то однозначно о них слышали.

Выгод от того, чтобы превращать свои реальные средства в виртуальный баланс достаточно много: к примеру, с помощью электронных денег можно без комиссии пополнить счет у надежного международного брокера FxPro и начать торговать акциями известных компаний, не выходя из дома: https://www.fxpro.ru.com/trading/shares

Если вы пока раздумываете, стоит ли вам открывать кошелек на популярных платежных площадках, поделимся пятью основными преимуществами подобного метода проведения транзакций.

Скорость

В современном мире ничто так не ценится, как время: чем быстрее проводятся финансовые операции, тем лучше. В этом плане электронные деньги – абсолютный лидер, ведь с их помощью платежи осуществляются практически мгновенно. Вам не нужно доставать из сумки банковскую карту, вводить ее номер, получать sms на телефон и т.д. Вы можете оплачивать любые товары и услуги буквально в пару кликов. Если еще семь-десять лет назад, имея деньги на электронном балансе, вставал вопрос о том, куда их потратить (как сейчас бывает с криптовалютой), то сейчас подобные вопросы к балансу в рублях и валюте даже не возникают. Оплатить можно все, что угодно: от билета на самолет до коммунальных платежей и пополнения торгового счета в инвестиционной компании.

Удобство

Для проведения транзакций достаточно скачать фирменное приложение, один раз пройти регистрацию и расплачиваться с телефона или прямо им самим, прикладывая экран к POS-терминалу. Согласитесь, это очень удобно. Существует и еще один плюс: электронные деньги легко конвертировать между собой. Если, к примеру, вам не нужны рубли, а нужны доллары, то вы без проблем сможете их обменять в виртуальном обменнике того же мобильного приложения. Причем курс иногда даже выгоднее, чем тот, что предлагают традиционные банки. К тому же, такой перевод будет совершен моментально и с небольшой комиссией.

Безопасность

Имея электронный кошелек, вам не нужно беспокоиться о том, что его у вас украдут, пока вы стоите в очереди. Конечно, интернет-риски точно также существуют, но легко нивелируются подключением двухфакторной верификации. Для этого необходимо не только вводить пароль при входе в личный кабинет платежной системы или открывать его при помощи Face ID, но и принимать проверочный короткий код на свой мобильный телефон.

Доступность

Платежные системы и онлайн-магазины, которые принимают электронные деньги, доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Безусловно, расплатиться картой вы также можете в любое время дня и ночи, но вот перевод из одного банка в другой может занимать до 3 дней. В случае же с эклектронными деньгами, они зачисляются на другой счет практически мгновенно.

Контроль

В данном случае речь идет о контроле всех совершаемых трат. Сервисы электронных платежных систем ведут историю ваших платежей, а, значит, данные о покупках всегда на виду. Вы видите, сколько было потрачено, в каком магазине и на какой товар. Вести подобную статистику с наличными деньгами довольно сложно. Помимо этого, история платежей также является и доказательством: вы всегда сможете предъявить записи вашего кошелька, подтверждая, что в такое-то время в таком-то магазине была совершена определенная покупка.