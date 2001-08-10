18:58, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Кровать для детей: как правильно выбрать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Звучит банально, но для ребенка правильная кроватка важная составляющая. Родители, должны ориентироваться не только на свой вкус, но и на потребности растущего малыша. Это значительно повысит шансы получить именно то, что нужно.
Большое значение имеет эстетическая составляющая — детская кровать должна гармонично сочетаться с интерьером комнаты и обладать привлекательным внешним видом. Но первоочередными все же должны быть другие характеристики.
Если вам необходима консультация специалиста, консультанты из relaxe.md помогут вам подобрать отличную кроватку.
Виды детских кроватей
1) классические — оборудованные ножками, лаконичные и, в общем, вполне пригодные для малышей ложа;
2) качающиеся — эффектные на вид, но подходящие только для новорожденных, поэтому требуют замены по достижении малышом полугодичного возраста;
3) манежи — боковины у них изготовлены из плотной сетчатой ткани, что делает их оптимальным и компактным вариантом для родителей, которые часто ездят с малышом и ночуют не в своем жилище;
4) трансформирующиеся — кровати, способные «расти» вместе с ребенком.
Критерии и правила выбора
Современные мебельные магазины предлагают детские кроватки с различными характеристиками. Чувствовать себя уверенно при выборе таких изделий, конечно, можно, если предварительно ознакомиться с их ассортиментом и особенностями.
Выбирая кровать для малыша, следует сразу спросить у продавца, какие материалы были использованы для ее изготовления. Оптимальным вариантом будут, разумеется, экологичные материалы, среди которых лидирующие позиции много лет занимает натуральная древесина. Стоит отметить, что как зарубежные, так и отечественные производители выпускают немало надежной и симпатичной детской мебели по вполне приемлемым ценам.
Дно детской кроватки может быть сплошным. Специалисты рекомендуют, выбор делать в пользу изделий, сконструированных из реек. Следует обязательно убедиться в том, что бортики и рейки скреплены друг с другом не клеем, а шурупами. Это очень важный момент с точки зрения безопасности, и пренебрегать им ни в коем случае не стоит.
Если говорить о прочности и глубине кроватки для ребенка, то здесь стоит помнить следующее: малыш, подрастая, будет все чаще на ней прыгать, раскачиваться, поэтому спальное место для него должно быть крепким, устойчивым и оборудованным надежными бортиками.
Хорошо, если дно детской кроватки имеет регулировку по высоте. Для новорожденного его в этом случае можно будет установить в самое верхнее положение, что позволит родителям намного проще вынимать младенца. Для малыша, который научился ползать и садиться, дно можно закрепить по центру. Ну а для ребенка, который уже умеет вставать на ножки, кроватку можно сделать максимально глубокой.
Пристальное внимание стоит обратить на размеры кроватки для малыша. Зная точные ее габариты, то можно будет подобрать подходящий для нее матрасик. При достаточном финансовом бюджете можно приобрести ортопедическую кровать. Желательно купить также специальный влагостойкий наматрасник, легко поддающийся стирке.
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