Автоматизация общепита - современная организации бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Слаженная работа любой точки общественного питания в большой мере зависит профессионального управляющего. Но сегодня он должен обладать не только соответствующими знаниями и опытом, но и уметь взаимодействовать со специальными автоматизированными системами.
Что дает автоматизация общепита
В столовой, кафе или ресторане необходим контроль за многими процессами. До появления автоматизации все выполнялось вручную, что занимало много времени, а также требовало участия дополнительного персонала. Учет и организация работы общепита состоят из следующих этапов:
- подсчет себестоимости блюд;
- координация действий между работниками (составление меню, прием заказов, изготовление блюд);
- контроль ингредиентов в течение всего производственного процесса;
- рентабельность блюд при сезонных изменения ингредиентов и стоимости;
- контроль за персоналом;
- подсчет прибыли за определенный период.
Задачи могут меняться в зависимости от размеров точки общественного питания, формы работы и типа предоставляемых услуг. Но в любом случае процесс достаточно трудоемкий для человека, поэтому автоматизированная система просто необходима, так как она оптимизирует работу и в целом делает администрирование бизнеса проще. Тут следует отметить еще один момент - точность. Программа не ошибается, она ведет точный учет и выдает реальные данные.
Критерии выбора автоматизированной системы
В первую очередь нужно думать о качестве и надежности самой системы. В этом плане лучше всего посетить сайт https://multi-bit.com/avt_kompleks, где представлены самые современные программы для небольших столовых, кафе, крупных ресторанов, кейтеринговых компаний и пр.
Пользователю необходимо иметь четкое представление о задачах, которые он хочет поручить системе. Программа должна иметь ресурс, направленный на обеспечение не только текущих бизнес-процессов, но и учитывать перспективы развития бизнеса в будущем. Поэтому выбор нужно делать в пользу софта, которому в дальнейшем не потребуется замена или модернизация.
Важна совместимость торгового оборудования с автоматизированной системой. То есть, если оборудование устарело, то с современными программами оно будет плохо контактировать, что даст некорректную работу в целом. Основные условия для качественной автоматизации:
- Современная программа.
- Надежное оборудование.
- Четкое техническое задание.
- Грамотно настроенный учет.
- Проработанные процессы.
- Надежный партнер, способный проконсультировать, подобрать, подключить, настроить.
Внедрение современной и эффективной автоматизированной программы решит вопросы централизованного управления закупками, рабочими этапами, стандартами, штатом сотрудников и маркетинговым процессом точки общественного питания.
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