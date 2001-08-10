Чем пилить дерево, металл и пластик в домашних условиях?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собираетесь профессионально заниматься производством конструкторов, пазлов, макетов или моделей-миниатюр из разных материалов? Тогда вас точно мучает вопрос, какое оборудование в мастерской будет наиболее эффективным при раскрое дерева, металла и пластика. Выбор сделать очень сложно. Необходимо учитывать массу факторов. И все же можно с уверенностью рекомендовать для любительской и даже профессиональной мастерской разработку немецкой компании Proxxon.
Особенности применения
Настольная циркулярная пила proxxon fet точно придется «ко двору», если планируется иметь дело не только с деревом любых пород или цветными металлами, но и такими материалами как:
- ударопрочный пластик;
- углепластик;
- оргстекло;
- парапласт.
При создании конфигурации FET за основу разработчики взяли модель FKSE того же бренда и учли пожелания пользователей.
Преимущества настольной пилы FET
Компактная конструкция не занимает много места, отличается небольшой мощностью (200 Вт), а также возможностью подсоединения рукава пылесоса, что обеспечит чистоту на рабочем месте. В комплект поставки входит диск с твердосплавными накладками, а в ассортименте расходников, предлагаемых производителем, большой выбор пильных дисков различной конфигурации, которые предназначены для работы с конкретными материалами.
Хотя сам станок имеет размеры 300х300 мм, оснащение выдвижной стойкой с упором позволяет использовать оборудование для распиловки и длинномерных материалов. Это значительно расширяет функциональность пилы. Стойка надежно фиксируется винтом.
Алюминиевая направляющая с передвижным упором, фиксирующаяся на угольнике, облегчит задачу, когда, например, из бруса необходимо нарезать много одинаковых деталей. Такая особенность понравится производителям авторских паззлов, моделей транспорта, макетов зданий и других изделий.
Распиловка с высокой точностью обеспечивается с использованием продольного упора с точной настройкой. Упор фиксируется винтом в соответствии с нужным показателем по шкале. Точность обработки достигает 0,1 мм.
Диск может делать как прямые пропилы, так и рез под углом до 45 градусов. Использование рекомендованного диска при работе с материалами позволяет получить чистый рез, даже если речь идет о двойных косых пропилах. Обработка места раскроя не потребуется. Этому способствует частота вращения (до 7000 оборотов). При этом глубина резания может составлять от 1 до 22 мм.
Пильные диски могут иметь диаметр 50 или 85 миллиметров. Используются круги с диаметром посадочного отверстия 10 мм.
Еще один плюс – пылеотводящий патрубок, к которому подключается пылесос. Рекомендуется использовать пылесос при любых работах. Это исключит попадание пыли в механизм устройства.
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