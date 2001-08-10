Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Редактор новостного издания, опираясь на собственный опыт, рассказал, чем неуникальные статьи вредят сайтам. На самом деле проверками на уникальность пользуются практически все авторы, публикующие свои тексты в интернете. Однако далеко не все знают, для чего нужна эта проверка и почему она так важна.

В первую очередь, по словам редактора, чем выше уникальность текста, тем больше шансов, что он попадёт в ТОП новостных агрегаторов или поисковых систем (в зависимости от типа и целей контента). Но просто результата в 100% уникальности не достаточно. Многие сервисы проверки текстов на уникальность умеют проверять лишь уникальность по словам и фразам. Если просто изменить падежи словосочетаний, результат будет высоким, но это не значит, что текст стал действительно уникальным. Самое важное — это полнота раскрытия темы в статье, авторская мысль, дополнительная информация, которой нет в других источниках.

Также редактор отметил, что в данный момент есть полезный сервис, который на самом деле вычисляет настоящую уникальность текста, учитывая и повторение информации и копирование текста из других источников. Таким сервисом является Турбочек. Антиплагиат с искусственным интеллектом впитал в себя тысяч авторов и статей, которые были использованы для обучения нейросети. Разработчики отмечают, что в обучении ИИ были задействованы десятки медиаизданий, которые согласились принять участие в разработке и тестировании работы нейросети.

За счёт большой базы, взятой для обучения, разработчикам удалось добиться высокой точности анализа текста. По заверениям создателей антиплагиата, он умеет не только находить совпадения по фразам, предложениям и фрагментам текста (так проверяется уникальность методом шингла, который в 2021 году считается устаревшим), но и умеет определять плагиат авторской мысли. Таким образом авторы могут заранее узнать настоящую уникальность статьи и вовремя её доработать.

Редактор добавил, что низкая уникальность статей опасна для ранжирования. Поисковые роботы и нейросети новостных агрегаторов быстро выявляют неуникальный контент и не показывают его в ТОПах, соответственно статья теряет читателей и проигрывает конкурентам. Разработчики Турбочек рекомендуют своим пользователям писать максимально полный по сбору информации тексты с добавлением интересных данных, которые могут помочь лучше разобраться в теме.