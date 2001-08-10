Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восход солнца – особое время суток, когда все вокруг просыпается, обретает обновленный вид и насыщается свежестью нового дня. Сложно не согласиться с тем, что пройтись свежим летним утром по городу всегда приятнее, чем прогуливаться в часы послеобеденного зноя. Наслаждаться незаурядной красотой можно каждый день. Если вы романтик, то фотообои рассвет окажутся для вас оптимальным решением для оклейки стен родной квартиры или офиса.

Преимущества фотообоев с изображением утренних пейзажей

Фотообои с красочным изображением восхода солнца представляют собой отличную возможность преобразить интерьер собственного жилья, сделать его еще более оригинальным и привлекательным. Современная полиграфия позволяет производить обои с различными красочными картинками для оригинального оформления гостевых комнат и спален.

Прогрессивные дизайнеры уже не первый год практикуют декорирование помещений данным отделочным материалом. И связано это по большей части не только с удобством оклейки и стоимостью продукции. Главное преимущество фотообоев кроется в их универсальности – применять изделие можно в спальнях, гостевых комнатах, коридорах, лоджиях и помещениях другого типа. К другим не менее значимым достоинствам фотообоев относятся:

возможность сделать интерьер уникальным;

визуальное изменение жилого пространства;

удобство при зонировании жилья;

яркий акцент;

тематическое оформление;

широкий выбор картинок на любой вкус.

В вашем доме появится собственное солнце, которое наполнит жилье теплом и энергией, улучшит настроение. Фотообои изготавливаются из материалов высокой прочности, отличающихся эксплуатационной долговечностью и устойчивостью к влаге, истиранию и т. п. Более того, поверхность их не выцветает при прямом попадании на нее ультрафиолетовых лучей, от чего красочность картинки не меняется с течением лет. Мыть фотообои можно простой влажной губкой. Широкий выбор текстур позволяет подбирать для своего жилья подходящее изделие в соответствии со стилем квартиры или дома.

Стоимость привлекательных фотообоев с изображением рассвета вполне можно назвать доступной. Количество положительных характеристик, присущих данной продукции, существенно повышает объемы продаж, что еще раз доказывает практичность и эстетическую привлекательность фотообоев с изображением восхода солнца.