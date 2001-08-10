Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этапе строительства рекомендуется провести гидроизоляцию, так как это обезопасит помещение от протеканий. Соответственно вовремя побеспокоившись об этом, вы лишите себя от проблем в дальнейшем.

Для чего нужно

Даже если вы убеждены, что участок не подвержен влаге и климатические условия не предвещают беды, гидроизоляция сооружений не должна быть проигнорирована. Ведь вы маловероятно проводили полное геологическое исследование земли и грунтовых вод, а также не можете предугадать как изменится климат при аномальных скачках температур. А вода способна подниматься по бетону на высоту более чем на 3 метра. Грунтовые воды имеют в своем составе агрессивные соли и кислоты, которые не только испортят внешний вид пространства, но и могут повлиять на коррозию арматуры и общую прочность строения.

Хоть климат в российских регионах относительно стабильный, фасад здания способен накапливать влагу и делать стены сырыми. А это в свою очередь приведет к образованию грибка, который негативно сказывается на дыхательной системе человека.

По времени применения гидроизоляцию разделяют на первичную и вторичную. Первый вариант производится на этапе строительства, второй же после изнашивания гидроизоляционного “щита”.

Компания ООО «Вармастрой» осуществляет гидроизоляцию разных типов, основными направлениями выступают:

Герметизация вводов. Гидроизоляция паркинга.

Услуга “герметизация вводов” предназначена для создания дополнительной защиты труб, чтобы не допустить появление плесени и протекания, а также газонепроницаемость. Без специального оборудования и знания технологий такой процесс самостоятельно провести без рисков невозможно. Специалисты компании имеют опыт работы и сертификацию, что обеспечит вам гарантию долгосрочного использования водопровода. На сайте компании https://varmastroy.ru/ вас проконсультируют и сориентируют по цене.

Помимо гидроизоляции, компания предоставляет услуги по ремонту строительных конструкций. Качественно будет проведен срочный ремонт, а перед этим специалисты детально обследуют сооружение и сформируют техническое заключение. На его основе будет создан рабочий проект.

Гидроизоляция паркинга

В случае, если в вашем доме есть паркинг, который начал протекать, то это может негативно сказаться на сохранности автомобилей. Стоит пойти сильному дождю или снегопаду, как тут же начнутся протекания по периметру: швы, стыки стен или начнет капать с потолка. Чтобы в конечном итоге вам не потребовался полноценный ремонт, следует произвести гидроизоляцию.

Компания ООО «Вармастрой» обеспечит ваше сооружение защитой от вышеперечисленных проблем, повысив их срок эксплуатации. Частота проведения гидроизоляционных работ зависит от климатических условий и инженерно-геологических нюансов. На выполненную работу клиенту выдается гарантия качества.