Продажа трехкомнатной квартиры. Какие документы необходимо подготовить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вас интересует продажа 3к квартир в Харькове, вы можете выбрать один из двух способов реализации. Вполне очевидно, что владельцы могут заняться этим вопросом самостоятельно. Однако для этого потребуется потратить массу сил и энергии на частые звонки от потенциальных покупателей, риэлторов, которых заинтересовало ваше предложение. Далее будут следовать просмотры, на которые также потребуется тратить драгоценное время и нервы. Уберечь владельцев от лишних хлопот, и при этом провести сделку в кратчайшие сроки, могут специалисты Портала Недвижимости. Поэтому если вам дорога ваша нервная система, лучшим решением будет все-таки обратиться к специалистам.
Необходимые документы
Для продажи трехкомнатной квартиры в Харькове продавцу следует собрать внушительный пакет документации. В зависимости от ситуации, имеют место быть некоторые отличия. Однако общий перечень остается неизменным.
Паспорт. Ни одна сделка не заключается без наличия удостоверения личности. Если подписывать договор купли-продажи собирается иностранный гражданин, обязательно нужно предоставить нотариально заверенный перевод паспорта другого государства. В качестве альтернативного варианта может выступать вид на жительство.
Справка о составе семьи. В данном случае речь идет о выписке из домовой книги. Благодаря ее наличию покупатель сможет убедиться, что на рассматриваемых квадратных метрах более никто не прописан. Важно указать, что справка действительна только на протяжение тридцати календарных дней с момента выдачи.
Выписка из ЕГРН дает возможность покупателю убедиться в отсутствии обременений на объект недвижимости. Если квартира находится под арестом, сделки купли-продажи являются незаконными.
Доверенность от нотариуса. Данный документ нужен, если у владельца по каким-либо причинам нет возможности присутствовать при заключении сделки. В доверенности указывается актуальная информация про уполномоченного представителя и его паспортные данные.
Разрешение от органов опеки и попечительства являются обязательным документом, если в квартире проживает несовершеннолетний ребенок. Данный документ является гарантией, что заключение сделки никоем образом не ущемляет права ребенка, и после того, как договор будет подписан, жилищные условия детей не будут ухудшаться.
Письменное согласие от супругов. Если недвижимость была куплена в браке, она является совместной собственностью. В такой ситуации нужно обязательно наличие согласия супруга в письменной форме, что он не против заключения сделки. Дополнительно требуется предъявление свидетельства о заключении брака.кумен
Лучше заняться сбором документации заранее, еще до начала поиска потенциальных покупателей. В быстрой сделке по купле-продажи заинтересованы обе стороны договора. Соответственно, если у продавца все документы будут в полном порядке, это увеличит доверие клиентов.
Выгодная сделка с Avezor
Лучшим решением, если вы хотите продать трехкомнатную квартиру в Харькове быстро и максимально выгодно, будет сотрудничество с Порталом Недвижимости Avezor. Наши специалисты помогут, как с предпродажной подготовкой объекта, так и со сбором необходимой документации для заключения сделки. Опытные юристы окажут помощь в составлении договора. Риелторы организуют поиск потенциальных покупателей, что позволит ускорить продажу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
14:57 2 Ноября Сахалинца не устроила цена поездки и он избил таксиста, а потом уехал на его машине
14:56 2 Ноября Сахалинка узнала о своем кредите, когда начали беспокоить коллекторы
09:34 31 Октября Сегодня власти Южно-Сахалинска обещают открыть перекресток Комсомольская - Емельянова
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
- 11:48 3 Ноября Сахалинцев приглашают посмотреть на закулисье театра кукол
- 10:39 3 Ноября На Камчатке между привитыми от ковида разыграют автомобиль
- 10:58 1 Ноября Новую площадку с игровой и спортивной зонами открыли в Аниве
- 16:50 29 Октября На Камчатке начинается сезон ловли корюшки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?