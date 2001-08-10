Продажа трехкомнатной квартиры. Какие документы необходимо подготовить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вас интересует продажа 3к квартир в Харькове, вы можете выбрать один из двух способов реализации. Вполне очевидно, что владельцы могут заняться этим вопросом самостоятельно. Однако для этого потребуется потратить массу сил и энергии на частые звонки от потенциальных покупателей, риэлторов, которых заинтересовало ваше предложение. Далее будут следовать просмотры, на которые также потребуется тратить драгоценное время и нервы. Уберечь владельцев от лишних хлопот, и при этом провести сделку в кратчайшие сроки, могут специалисты Портала Недвижимости . Поэтому если вам дорога ваша нервная система, лучшим решением будет все-таки обратиться к специалистам.

Необходимые документы

Для продажи трехкомнатной квартиры в Харькове продавцу следует собрать внушительный пакет документации. В зависимости от ситуации, имеют место быть некоторые отличия. Однако общий перечень остается неизменным.

Паспорт. Ни одна сделка не заключается без наличия удостоверения личности. Если подписывать договор купли-продажи собирается иностранный гражданин, обязательно нужно предоставить нотариально заверенный перевод паспорта другого государства. В качестве альтернативного варианта может выступать вид на жительство. Справка о составе семьи. В данном случае речь идет о выписке из домовой книги. Благодаря ее наличию покупатель сможет убедиться, что на рассматриваемых квадратных метрах более никто не прописан. Важно указать, что справка действительна только на протяжение тридцати календарных дней с момента выдачи. Выписка из ЕГРН дает возможность покупателю убедиться в отсутствии обременений на объект недвижимости. Если квартира находится под арестом, сделки купли-продажи являются незаконными. Доверенность от нотариуса. Данный документ нужен, если у владельца по каким-либо причинам нет возможности присутствовать при заключении сделки. В доверенности указывается актуальная информация про уполномоченного представителя и его паспортные данные. Разрешение от органов опеки и попечительства являются обязательным документом, если в квартире проживает несовершеннолетний ребенок. Данный документ является гарантией, что заключение сделки никоем образом не ущемляет права ребенка, и после того, как договор будет подписан, жилищные условия детей не будут ухудшаться. Письменное согласие от супругов. Если недвижимость была куплена в браке, она является совместной собственностью. В такой ситуации нужно обязательно наличие согласия супруга в письменной форме, что он не против заключения сделки. Дополнительно требуется предъявление свидетельства о заключении брака.кумен

Лучше заняться сбором документации заранее, еще до начала поиска потенциальных покупателей. В быстрой сделке по купле-продажи заинтересованы обе стороны договора. Соответственно, если у продавца все документы будут в полном порядке, это увеличит доверие клиентов.

Выгодная сделка с Avezor

Лучшим решением, если вы хотите продать трехкомнатную квартиру в Харькове быстро и максимально выгодно, будет сотрудничество с Порталом Недвижимости Avezor. Наши специалисты помогут, как с предпродажной подготовкой объекта, так и со сбором необходимой документации для заключения сделки. Опытные юристы окажут помощь в составлении договора. Риелторы организуют поиск потенциальных покупателей, что позволит ускорить продажу.