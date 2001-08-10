Условия жизни в Румынии: почему многие граждане СНГ выбирают эту страну для переезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Румыния – это необыкновенно красивая страна-представитель Евросоюза. Она отличается не только теплым мягким климатом, но и доброжелательным местным населением. На территории государства проживает около 19 миллионов человек. Румынский менталитет очень близок русскому народу. Поэтому многие люди поднимают вопрос о переезде именно в эту страну.

Более того, в государстве действует программа репатриации, благодаря которой все граждане стран СНГ могут получить румынское гражданство в упрощенном режиме всего за год. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непросто, поэтому многие предпочитают сотрудничать с надежной миграционной компанией. Именно такой является Романеск, отзывы она имеет в основном положительные, с помощью квалифицированных юристов этой компании уже сотни россиян получили румынский паспорт.

Чем привлекает эмигрантов Румыния

Румыния славится своими курортами, расположенными на Черноморском побережье. В уютных городках можно отлично отдохнуть и получить оздоровление организма. Правительство страны много внимания уделяет развитию инфраструктуры, строительству дорог, созданию удобного транспортного сообщения со всеми уголками мира. В Румынии несколько лет подряд наблюдается стабильность экономического развития. В стране успешно работают и развиваются промышленные предприятия, аграрные комплексы, организации, которые относятся к добывающей отрасли. Также активно функционируют туристические комплексы.

В Румынии можно без труда найти высокооплачиваемую работу, так как потребность в квалифицированных специалистах постоянно возрастает. Солидные компании отдают предпочтение соискателям, владеющим английским языком и румынским языками. В среднем ежемесячная зарплата жителей страны составляет 1500 долларов США.

Требования к лицам, желающим выехать на ПМЖ в Румынию

Практически ежедневно увеличивается количество людей, желающих поселиться на ПМЖ в одной из стран Евросоюза. Румыния привлекает таких лиц благоприятными климатическими условиями, ценовой доступностью жилья и предметов первой необходимости. К потенциальным эмигрантам предъявляются следующие требования:

отсутствие судимости;

хорошие показатели здоровья,

погашение всех существующих в родной стране задолженностей.

Переезд в Румынию способен изменить жизнь эмигранта и членов его семьи. К его положительным моментам относится возможность жить и трудиться в стране с демократичным устоем. В Румынии можно получить качественное высшее образование. Дипломы ее вузов признаются Евросоюзом. Получение гражданства позволяет решать вопросы, связанные с переездом в любую страну Европы без особенных усилий.

Популярные способы эмиграции в Румынию

Эмиграцию в Румынию можно выполнить только законным способом. Существует несколько способов, позволяющих выехать в заграничную страну без нарушения правовых актов:

поступить на учебу в вуз;

официальное трудоустройство;

открытие собственного бизнеса;

денежные вложения в недвижимость или экономику страны:

брак с иностранцем;

воссоединение с другими членами семьи;

репатриация.

Выпускникам румынских вузов разрешается заниматься поиском работы в стране. Проработав не менее 8 лет, можно ставить вопрос об оформлении гражданства. Оно предоставляет право поселиться в любой стране Евросоюза. Официальное трудоустройство – это верный путь для переезда в Румынию. В стране всегда найдутся вакансии для иностранцев, так как местные жители предпочитают осваивать трудовой рынок более богатых стран мира.

В Румынию можно выехать в роли работодателя для резидентов государства. При создании собственной компании бизнесмен обязан принять не менее 10 человек коренных жителей. Предоставленный бизнес-план тщательно проверяется Центром инвестиций и торговли, поэтому предпочтения предоставляются только качественным проектам. Покупка недвижимости не дает права на получение гражданского паспорта. Поэтому многие иностранцы открывают ООО или АО и покупают на ее имя недвижимость. Через 5 лет можно решать вопросы, связанные с ПМЖ.

Много полезной информации о путешествиях и переезде за рубеж вы найдете на сайте RuTuristos.ru.