Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С началом пандемии многим владельцам бизнеса пришлось перейти на удалённый формат работы. Многие поспешили создать сайты для своих компаний, чтобы не лишиться прибыли и клиентов. Однако, далеко не все знают, как именно привлекать целевую аудиторию на сайт, предлагать ей товары и доводить до продажи.

Как продвигать бренд с помощью сайта

На сегодняшний день существует множество способов продвижения. Одни хорошо подойдут тем владельцам бизнеса, которые активно ведут социальные сети, другие работают для крупных сайтов и лендингов. Есть и универсальные, которые при грамотном подходе помогут не только поддерживать постоянный интерес к товару у уже существующих клиентов, но и приведут к вам новых. Среди них:

поисковая или SEO-оптимизация. Когда пользователь вводит запрос в поисковую строку браузера, в дело вступают технологии. Специальная программа выделяет ключевые слова и подбирает список сайтов, на которых они встречаются чаще всего. Таким образом можно подсказать поисковой системе, о чём именно рассказывается на вашем ресурсе и что вы предлагаете своим клиентам. Грамотно вставленные ключевые слова и фразы могут поднять ваш сайт в поисковой выдаче;

контекстная реклама. Если потенциальный клиент уже точно знает, что именно он хочет купить, шанс, что увидев рекламу нужного товара, он его приобретёт гораздо выше. Все крупные поисковые системы, такие как Google, Яндекс, Rambler и Mail.ru предлагают услуги по показу вашей рекламы именно тем, кто заинтересован в покупке товара прямо сейчас;

медийная реклама. Баннеры на сайтах с большим потоком пользователей могут привлечь представителей целевой аудитории, даже если изначально они не были заинтересованы в приобретении вашего товара и т. д.

Каналы трафика для вашего сайта

Чтобы точно оценить эффективность того или иного способа продвижения именно для вашего ресурса, необходимо постоянно следить за статистикой переходов и кликов по рекламе. Наиболее крупными каналами трафика в интернете являются:

прямой. Если ваш бренд достаточно известен, а адрес сайта легко запоминается, люди будут вбивать его в строку браузера напрямую, минуя поиск. Это удобно, ведь без длинного списка сайтов конкурентов шанс потерять клиента на пути к вашему ресурсу минимален. Сложность заключается в том, что прежде, чем бренд станет достаточно известен, придётся много работать над его узнаваемостью. Кроме того необходимо повышать лояльность аудитории, чтобы выбирали именно ваш товар;

органический поиск это запросы в строке браузера. Чем лучше оптимизирован ваш сайт, тем выше он будет в выдаче и тем больше людей на него перейдут. Для увеличения трафика через этот канал необходимо настроить свой ресурс так, чтобы с ним было удобно работать, провести SEO-оптимизацию и избегать жалоб пользователей;

социальные сети. Заказывая рекламу у крупных блогеров необходимо постоянно следить за изменениями в статистке продаж. Если упоминание вашего бренда на канале лидера мнений способствует появлению новых клиентов, значит можно сотрудничать на постоянной основе.

Разобраться в вопросах продвижения, увеличения охватов и масштабирования бизнеса самостоятельно очень сложно. Если вы занимаетесь развитием своего дела и не хотите тратить время на анализ бесконечного количества поступающих данных, стоит обратиться в агентство увеличения продаж. Опытные специалисты помогут развить ваше дело быстрее и приведут новых клиентов, увеличив доход вашей компании в разы.