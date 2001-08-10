В чем преимущества картонных коробок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Картонная упаковка появилась достаточно давно. Сейчас это универсальный вид тары, который подходит для хранения и транспортировки практически любого товара. Купить готовые коробки в Москве можно напрямую через производителя. Выберите нужное количество изделий, определите дизайн, размер. Коробки могут стать превосходным рекламным инструментом, если на их поверхность нанести логотип компании.

Среди всех упаковочных материалов лидером является именно картон. По сравнению с пластиком и полиэтиленом он экологичен, безопасен. Иногда возникают ситуации, когда единственным возможным упаковочным средством выступает картонная тара. Производители используют несколько типов картона для изготовления упаковки:

обычный;

микрогофрокартон;

гофрированный.

В составе гофрокартона может быть три, пять либо семь слоев. Материал отличается по количеству слоев и их толщине. Из него изготавливают транспортную плотную тару либо товарную упаковку для хранения и транспортировки разных грузов. Микрогофрокартон бывает двухслойный и трехслойный. Для брендирования упаковочных средств используют разные технологии: каширование, флексография, шелкография и другие методы.

Картонные коробки в наличии в Москве

Через специализированную компанию можно приобрести в любом количестве уже готовые изделия. Если вам нужны нестандартные модели особой конфигурации, можно оформить заказ на изготовление. В чем преимущества:

Стоимость. Картон обходится дешевле пластика и некоторых других материалов.

Экологичность. Материал содержит целлюлозные волокна, абсолютно безопасные для человека, а также экологии. Даже после утилизации картон не загрязняет окружающую среду. Иногда производители как сырье используют макулатуру.

Безопасность. Поскольку в составе отсутствуют токсичные, вредные вещества, коробки подходят для хранения или транспортировки продуктов питания.

Превосходная амортизация. Гофрокартон защищает содержимое от ударов и деформаций.

Прочность. Картон устойчив к истиранию и смятию. Использовать его можно многократно.

Возможность обработки. На картон разными методами можно наносить печать: фирменные знаки, изображения, надписи. Тара может стать отличным маркетинговым инструментом.

Универсальность. Тара подходит не только для хранения или перевозки товаров. Можно хранить любые предметы, которые есть дома: книги, журналы, посуду, обувь.

Картонные коробки купить в розницу в Москве можно в разных магазинах. Но самый надежный способ – оформить заказ напрямую через производителя.