Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Влияет ли дизайн этикектки на успех и популярность напитка?

Дизайн этикетки влияет на успех продажи напитка и брендирования торговой марки. Потребители отдают предпочтение необычному дизайну. Напиток в бутылке с интересной этикеткой покупают чаще других. Дизайн этикеток для бутылок можно заказать специализирующемся агентстве, например в брендинговом агентстве ForceGear https://forcegear.ru/.

Дизайн этикетки воздействует на психологию человека. Если он стильный и современный, это влияет на отношение к самому напитку. Не один раз продажа напитка в бутылке с красивой наклейкой делала его более продаваемым. Среди клиентов – лимонады «Ascania», молочная продукция торговой марки «Асеньевская ферма», минеральная вода и сокосодержащие напитки «Армия России». Они преуспели во многом благодаря образу, который мы разработали. Добротно и профессионально проработанный дизайн этикетки на бутылку помог этим брендам подвинуть конкурентов на полке и стать лидерами рынка (читать подробнее).

Мы не хотим сказать, что качество товара не играет роли, но его недостаточно для большого объёма продаж. Например брендированная вода имеет значительно бульший спрос у покупателя, чем вода ноу-нейм. Дело в том, что брендированный продукт, тем более с известной торговой маркой имеет болше доверия, а значит и успеха у конечного потребителя.

Также продукт должен выделиться среди конкурентов, поскольку на рынке всегда существует много аналогов. Этикетка должна быть в центре гармоничной композиции упаковки, которая требует внимательного отношения к созданию изображений, сочетанием разных материалов, нестандартная форма предмета. Наклейка содержит художественные образы, которые подчёркивают уникальность продукта и его полезность, привлекательность для потребителей. У нас работают дизайнеры, которые знают законы создания композиций и берутся за дело с большой ответственностью.

Что важно учесть:

предпочтения ЦА;

образы конкурентов;

требования к технологиям и ограничения по закону;

специфика товара и упаковки;

тенденции.

Создание этикетки начинают с определения целевой аудитории, габаритов и формы товара, методики создания и печати, материалов, с подбора элементов графики и текстов, создания художественного образа.

Чтобы создать продающую этикетку, надо следовать правилам, но при этом быть свободным в фантазии. Дизайн этикетки на бутылку заказать можно у наших специалистов, преуспевших в маркетинге.

Важно правильно выбрать цвет. Надо учитывать цвета конкурентов, функционал товара, цвет упаковки. Подбираются качественные изображения, являющиеся центральным элементом. Текст должен быть читабельным, простым и понятным. Узнаваемость шрифта идёт на пользу имиджу. На наклейке не может быть более трёх шрифтов. Материал этикетки играет не последнюю роль, он должен сочетаться с материалом бутылки. Этикетка бывает разной отделки – матовой и глянцевой. Иногда на впереди и сзади размещают по этикетке или выбирают одну фронтальную. Нестандартная форма привлекает внимание потребителя. Этикетка для каждого типа продукции должна быть узнаваема для торговой марки. На этикетке указывают контакты производителя и иногда рассказывают историю бренда.

Что сейчас модно в дизайне этикеток:

Правильные формы в виде квадрата, круга, треугольника и т.п., вызывающие доверие к бренду. Простота, предполагающая минимальное количество элементов на этикетке. Монохромные цвета.

Этапы создания дизайна этикетки

При разработке дизайна этикетки учитывают множество нюансов, включая цвета, логотип, название. Должна быть показана ценность бренда.

Анализ бренда. Сначала надо проанализировать сферу деятельности и особенности компании и конкурентов. Можно присмотреться и к целевой аудитории. Например, посмотреть, обращают ли потребители внимание на экологию, и если да, то отразить на этикетке преимущества с экологической точки зрения. Разработка дизайна. После анализа данных можно разрабатывать проект. Сначала наносят наброски, затем выбирают самый удачный из них. Надо учесть психологию восприятия цветов, тенденции, стратегии, другие методы воздействия. Улучшение выбранного дизайна. Затем дизайн оптимизируют. Выбранный вариант дорабатывают до идеала. Потом можно создать тестовую группу, состоящую из случайных людей, реакция которой на этикетку укажет на эффективность её применения. Подготовка к печати. Это конечный этап создания дизайна. Специалисты проверяют изображение и готовят макет к плоттерной резке, обозначая чёткие границы.

Теперь можно распечатывать этикетку и наносить её на продукцию.

Какой должна быть этикетка?

Разработка дизайна возможна только при совершенствовании технологий, которые помогают оптимизировать восприятие товара. Упаковка должна нести информацию, быть эстетичной, соответствовать фирменному стилю компании. Должен быть положительный эмоциональный отклик, важную роль играют тактильные ощущения.

Подведём итоги. Вы можете заказать создание этикетки у нашей компании. Мы оказываем клиентам профессиональную помощь, связанную с созданием этикетки для упаковки товара, которая произведёт впечатление на потенциальных покупателей. Они купят товар с большей вероятностью и запомнят вашу марку.