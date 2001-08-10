Автомойка: как открыть свой бизнес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Количество автомобилей на дорогах с каждым годом только увеличивается. В одной семье может быть 2-3 машины (а иногда даже более). При этом транспортные средства нуждаются в регулярном обслуживании. Далеко не последнюю роль в данном случае играет мойка автомобиля. Соответствующие услуги сегодня очень востребованы: на некоторых станциях выстраиваются целые очереди на обслуживание.

Если вы хотите открыть бизнес в данной области, следует хорошо подготовиться. Тогда можно не сомневаться, что дело не прогорит и в конечном итоге принесет прибыль.

Какие моменты учесть при открытии автомойки

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В процессе создания своего бизнеса детально продумайте следующие моменты:

тип автомойки. Бывают станции для самообслуживания, грузовых машин, сухие, бесконтактные, щеточные и стандартные. Выбор зависит от спроса, который в данный момент сформировался на рынке;

какие инстанции придется посетить. Лучше заранее составить список документов, требующихся в процессе. Сюда входит договор ИП о постановке на налоговый учет, соглашение о подведении электросетей, подключении к водным ресурсам и ряд других;

выберите место. Это должна быть территория, легкодоступная для большего числа водителей. Преимуществом будет, если автомойка разместится на глазах, например, по пути на главной дороге. Благодаря этому реклама будет идти даже естественным путем;

объем затрат на открытие бизнеса. Лучше сразу выделить бюджет, который вы будете готовы потратить. Если по предварительным подсчетам укладываетесь в сумму — запускайте процесс создания дела. Понимаете, что финансов не хватит, подумайте еще раз. Во втором случае высока вероятность разориться;

найдите поставщика оборудования. От техники, используемой на автомойки, зависит качество обслуживания. Если оно будет высокого уровня, клиенты сами к вам потянутся. Поэтому найдите для начала надежного поставщика действительно хорошего оборудования.

Открытие автомойки — сложный вопрос. В процессе придется побеспокоиться о документальном оформлении, решить проблемы, связанные с техническим оснащением, найти штат сотрудников. Но результат того стоит: бизнес окупится в максимально короткие сроки.