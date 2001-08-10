Автомойка: как открыть свой бизнес
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Количество автомобилей на дорогах с каждым годом только увеличивается. В одной семье может быть 2-3 машины (а иногда даже более). При этом транспортные средства нуждаются в регулярном обслуживании. Далеко не последнюю роль в данном случае играет мойка автомобиля. Соответствующие услуги сегодня очень востребованы: на некоторых станциях выстраиваются целые очереди на обслуживание.
Если вы хотите открыть бизнес в данной области, следует хорошо подготовиться. Тогда можно не сомневаться, что дело не прогорит и в конечном итоге принесет прибыль.
Какие моменты учесть при открытии автомойки
Если хотите подробно изучить вопрос по поводу того, как открыть автомойку, обратитесь к сайту blog.units.bz. На нем вы найдете много полезной информации для практического применения.
В процессе создания своего бизнеса детально продумайте следующие моменты:
- тип автомойки. Бывают станции для самообслуживания, грузовых машин, сухие, бесконтактные, щеточные и стандартные. Выбор зависит от спроса, который в данный момент сформировался на рынке;
- какие инстанции придется посетить. Лучше заранее составить список документов, требующихся в процессе. Сюда входит договор ИП о постановке на налоговый учет, соглашение о подведении электросетей, подключении к водным ресурсам и ряд других;
- выберите место. Это должна быть территория, легкодоступная для большего числа водителей. Преимуществом будет, если автомойка разместится на глазах, например, по пути на главной дороге. Благодаря этому реклама будет идти даже естественным путем;
- объем затрат на открытие бизнеса. Лучше сразу выделить бюджет, который вы будете готовы потратить. Если по предварительным подсчетам укладываетесь в сумму — запускайте процесс создания дела. Понимаете, что финансов не хватит, подумайте еще раз. Во втором случае высока вероятность разориться;
- найдите поставщика оборудования. От техники, используемой на автомойки, зависит качество обслуживания. Если оно будет высокого уровня, клиенты сами к вам потянутся. Поэтому найдите для начала надежного поставщика действительно хорошего оборудования.
Открытие автомойки — сложный вопрос. В процессе придется побеспокоиться о документальном оформлении, решить проблемы, связанные с техническим оснащением, найти штат сотрудников. Но результат того стоит: бизнес окупится в максимально короткие сроки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
11:17 25 Октября В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
09:53 25 Октября Выходные на дорогах Сахалина: 52 пьяных водителя и 65 - без прав
16:43 25 Октября Южносахалинцам рассказали, почему важно вакцинировать детей от гриппа
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
16:49 1 Октября С понедельника автобусы маршрута №250 в Южно-Сахалинске будут заезжать в оздоровительный центр "Юбилейный"
14:38 1 Октября Стартовал конкурс проектов на гранты правительства Сахалинской области
Выбор редакции
- 16:50 29 Октября На Камчатке начинается сезон ловли корюшки
- 16:23 29 Октября Еще 40 общественных пространств благоустроят в Сахалинской области до конца года
- 11:14 29 Октября Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают покататься на коньках
- 17:09 27 Октября В парке Южно-Сахалинска в конце ноября может открыться первый каток
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?