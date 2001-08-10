Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хорошая мебель – это покупка на годы. А ее качество будет зависеть от широкого перечня факторов. Если вы как раз планировали присмотреть обновку для дома, расскажем, на что обращать внимание. Качественная мебель на заказ в Ташкенте реализуется в ассортименте, может иметь разные цвета, размеры, конфигурации. Выбирайте тот вариант, который устроит в плане конструкции, оформления и других параметров. Плюс всегда проверяйте качество. Об основных требованиях к нему мы расскажем далее.

Исходное сырье и качество сборки

Эти параметры зависят от широкого перечня факторов. Основные:

дефекты древесины и прочих материалов;

недостатки, допущенные в ходе обработки, соединения отдельных деталей, сборки;

отклонения от линейных замеров;

неправильное фанерование.

Дефекты могут располагаться на лицевой, не лицевой поверхностях. Обычно проверенные марки сами следят за тем, чтобы реализуемая ими продукция отвечала строгим стандартам. В остальных случаях лучше будет перестраховаться и все проверить самостоятельно. Например, спальные гарнитуры в Ташкенте и другая мебель, представленные на сайте smebel.uz, будут соответствовать всем строгим стандартам. Если обращаетесь в малоизвестную мастерскую, контролируйте качество сами.

Самые частые виды дефектов

Рассмотрим распространенные виды дефектов готовой мебели, чтобы вы понимали, на что обращать внимание. Первая группа – это проблемы обработки, а именно мшистость, защипы, отколы, расслоения, расколы, царапины, недошлифованные места, пр. Поверхности следует хорошо зачищать, а ребра заоваливать.

Дефекты соединений, сборки – это слабые крепления, перекосы, засоры, фурнитура, которая неправильно подобрана, просто не сочетается с назначением мебели, стилем ее оформления. Не должно быть плохо подобранных по текстуре древесины, открывающихся деталей, недостаточно плотного примыкания к брускам, некорректно работающих приспособлений, замков, перекосов, заеданий ящиков, полуящиков.

На фурнитуре не должно быть зазоров, заусенцев, следов от коррозии, раковин, царапин. Недостаточно прочные крепления к основанию – тоже проблема. К дефектам фанеровки относят непрочное склеивание, плохую подборку к цвету и текстуре. Мягкие и полумягкие элементы должны быть равномерно настланы по толщине. Неравномерное натяжение ткани, перекос рисунка недопустимы.

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