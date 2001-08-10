Онлайн-касса для интернет-магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кассовое оборудование нужно фактически каждому интернет-магазину, однако есть некоторые исключения. Если оплата принимается в любом виде, аппарат должен выдать чек покупателю. Следовательно, интернет-магазин должен использовать ККТ. Более того, в ряде обстоятельств продающим сайтам понадобится не один, а несколько онлайн-касс. Узнать больше можно у профильных специалистов. Одно сегодня ясно точно – онлайн-касса для интернет-магазина значительно упрощает и ускоряет обслуживание покупателей.
Какой должна быть онлайн-касса для интернет-магазина
В этом вопросе получить определенный ответ поможет формат работы интернет-магазина. Если сайт продает товары исключительно через сеть, то подойдет одно оборудование, а если есть курьерская доставка – устройства будут иметь другой функционал. Для интернет-магазинов с точками выдачи предусмотрен третий тип фискального оборудования.
В любом случае онлайн-касса должна работать в соответствии ряду требований:
- взаимодействовать с оператором фискальных данных;
- иметь в наличии встроенный фискальный накопитель;
- предусматривать возможность отправки цифровых чеков в смс-сообщениях или на электронный адрес;
- уметь генерировать QR-коды.
В большинстве случаев достаточно оборудования, рассчитанного только на онлайн-продажи. Печать чеков на бумаге не требуется, поэтому аппарат конструктивно не располагает принтером. В данных обстоятельствах можно вовсе не использовать физическое устройство, а купить кассовый аппарат, работающий в режиме онлайн. Так, оборудование находится в распоряжении поставщика, тогда как продавцу доступен сервис и реализация товаров через свой интернет-магазин.
Благодаря совмещению онлайн-кассы с интернет-магазином, системой оплаты и расчетным счетом удается отправлять чеки покупателям автоматически. Клиенту достаточно оплатить заказ на сайте, после чего данные о транзакции поступят на ККТ, и касса отправит копию чека на адрес электронной почты или смартфон клиента. Информация в ОФД и ФНС передается одновременно с этим.
Использование онлайн-касс интернет-магазинами имеет свои преимущества. Таким образом, значительно упрощается и ускоряется обслуживание покупателей. Виртуальный аппарат выбирается в зависимости от формата сайта: для онлайн-оплаты, курьерской доставки или самовывоза понадобятся определенные модели онлайн-касс.
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