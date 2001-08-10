Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2021
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22:02, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Важная информация по банкротству и торгам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банкротбаза. ру – специальный сайт, где можно отыскать всю нужную информацию: это торги арестованного имущества, данные об обанкротившихся лицах в разных регионах страны. Все данные есть в открытом доступе, а удобный поиск помогает отыскать то, что необходимо.

Полезные сведения о торгах

Есть разные ситуации в процессе работы производственной компании или предпринимателя. Некоторые вынуждены объявлять себя банкротами, так как на основных счетах нет средств для погашения долгов. В такой ситуации решение – арест и конфискат имущества и отправка его на торги. Все имущественные объекты идут на аукционы, чтобы можно было собрать финансы и рассчитаться с кредиторами.

На портале имеется необходимая информация об аукционах и банкротах, имущественных объектах, выставляемых на аукцион. Единый государственный реестр позволяет найти нужную информацию за относительно маленький временной период.

Арестованное имущество можно находить при помощи удобного поиска на сайте. Что можно отыскать?

  • транспортные средства различных категорий;
  • промышленные и жилые дома;
  • специальные агрегаты;
  • различные акции и прочие ценные документы;
  • агрегаты для работы в сельском хозяйстве;
  • драгоценные металлы, ювелирные украшения;
  • программное обеспечение.

На сайте можно найти актуальные аукционы, чтобы можно было принять в них участие и купить требуемый объект в подходящем регионе. Транспорт, дома, ПО, золотые слитки, ценные бумаги – обо всем есть актуальные, современные данные, какие в свою очередь постоянно обновляются. Это дает возможность быстро сориентироваться и быстро купить те имущественные объекты, которые заинтересовали.

Информация есть по разным областям РФ. Отмечено число лотов, на которые можно смотреть. В списке выделяются:

  • должники;
  • арбитражные управляющие;
  • организаторы торгов;
  • торговые площадки.

Если понадобились данные относительно обанкротившихся, можно заглянуть на Банкртбаза.ру. Сайт

https://bankrotbaza.ru/arest-torgi представляет собой агрегатор, где имеется информация, касающаяся аукционов и торгов. Роботы сетевого портала постоянно осуществляют просмотр торговых площадок, структурируют, собирают и анализируют информацию. Если же данные о каком-то пользователе или типе имущества попали на сайт по ошибке, об этом можно написать в техническую поддержку. Вся информация имеется в открытом доступе. Удобный поиск помогает найти то, что нужно.

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