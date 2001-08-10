Бюро Оклейки – брендирование авто от профессионалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Брендирование кузова автомобиля – это нанесение виниловой пленки с изображением логотипа компании, рекламным слоганом или ярким, привлекающим внимание потенциальной целевой аудитории, изображением.

Плюс в том, что такая реклама быстро наносится и так же быстро демонтируется. Может применяться для разовых проектов или в качестве передвижного баннера с контактами, кратким обзором товаров, услуг компании.

Где заказать

Саму наклейку – в любой типографии. Вот только поставить пленку аккуратно, если изображение занимает весь кузов, да еще и состоит из нескольких фрагментов, та еще задача.

Поэтому брендирование лучше заказывать у мастеров своего дела – в детейлинг-центре Бюро Оклейки. Компания работает с любыми видами транспорта – от легкового, грузового, до пассажирского, спецтехники, катеров и даже вертолетов.

Преимущества:

оригинальные пленки – прочный, тонкий винил, устойчивый к ультрафиолету, механическим повреждениям;

разработка рекламного макета или изготовление по эскизам клиента;

короткие сроки – оклейка, вместе с подготовкой кузова займет не больше 2 дней, это важно для владельцев грузовых автомобилей, каждый день простоя которых обходится в круглую сумму недополученной прибыли;

заключение договора с частными лицами, организациями – никаких рисков, связанных с необоснованным завышением цены, клиент платит только за конкретные работы.

Ну и честная гарантия на все виды работ на 1 год.

Плюсы брендирования

Первый – максимальный охват целевой аудитории. Яркая реклама хорошо видна и прохожим, и пассажирам автомобилей, автобусов. Плюс подвижная реклама, по результатам опросов, привлекает больше внимания, чем те же баннеры, растяжки или рекламные щиты.

Второй – цена. Оклейка пленкой стоит меньше, чем аренда (покупки) рекламного щита.

Третий – повышение узнаваемости и доверия к бренду. Работающая строительная техника с логотипом вызовет куда больший интерес потенциальных заказчиков, чем стандартный набор рекламных фраз на том же баннере. То же самое с такси или грузовыми автомобилями, оформленными в едином корпоративном стиле.

Четвертый сам материал. Винил, несмотря на небольшую толщину, защищает ЛКП от мелких сколов, царапин, действия противогололедных реагентов. Легко выдержит удары мелких камней, защитит лак от эффекта пескоструя. При серьезных механических воздействиях пленка, конечно, порвется, но родной лак останется целым.

На больших площадях (при оклейке бортов автобусов или фургонов грузовиков, например) винил ставят, стыкуя отдельные фрагменты между собой. При частичном повреждении изображения, достаточно заменить один фрагмент – опять же экономия по деньгам.

На полимере можно распечатать любую картинку, от простого логотипа до фотографии в высоком разрешении. Поэтому возможности рекламы ограничиваются по большому счету только размерами оклеиваемой площади.