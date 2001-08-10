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Ткань для чехлов на диван: какую выбрать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как легко обновить старый диван? С этой ролью справится диванный чехол. К сожалению, он не всегда идет в комплекте с мебелью, поэтому приходится шить собственными силами. В данной статье рассмотрены 5 самых популярных материалов для чехла на диван.
Велюр
Эта ткань хорошо подходит для диванного чехла благодаря своей бархатистой структуре: она мягкая и дарит ощущение уюта. Вместе с этим, за велюровыми вещами легко ухаживать, они без проблем стираются и поддаются химчистке. Материал не аллергичен и не электризуется. Ткань изготавливается из разного сырья, для интерьерных решений лучше всего подходит велюр хлопковый, который можно заказать на сайте https://lotostkani.ru/catalog/velyur/. Чехол из велюра прослужит долго, так как не теряет свой внешний вид даже при активном использовании.
Флок
Ткань состоит из синтетики и хлопка, что делает ее прочной и приятной на ощупь. Преимущества флока:
- Не выгорает и не растягивается, хорошо держит форму;
- Ткань имеет водоотталкивающие свойства;
- Материал не накапливает пыль и пылевой клещ в нем не заводится;
- Флок прочен: ему не страшны когти животных и другое механическое воздействие;
- Очищать от пыли и пятен такой чехол не составит труда.
Микрофибра
Японская разработка, которая устойчива к длительной эксплуатации, не теряя при этом свой вид. Существует микрофибра с тефлоновым покрытием, что защищает ее от жира, грязи и жидкости. Диван с чехлом из такой ткани можно смело ставить в обеденной зоне или детской.
Жаккард
Изысканный стиль и сложные узоры — все это делает жаккард в первую очередь декоративным решением. Эта ткань хорошо впишется в любой классический интерьер и добавит солидности и внешнего лоска. Жаккард прочен и износоустойчив. Для этого материала рекомендована сухая чистка, а пятна следует убирать сразу мягкой губкой и мылом.
Хлопок
Натуральный и самый безопасный материал. Так как хлопок легко поддается окрашиванию, то самые яркие и разноцветные чехлы можно найти только из этого материала. Недостаток этой ткани — она достаточно быстро выгорает и теряет форму, также после стирки может произойти усадка. За яркость и экологичность именно хлопок часто выбирают в детскую комнату.
Итак, для того, чтобы выбрать материал для диванного чехла, нужно учесть то, насколько интенсивно будет использоваться мебель, общий интерьер комнаты, а также личные предпочтения. Лидерами по прочности и неприхотливости являются флок и микрофибра, велюр привнесет уют, а хлопок — самый экологичный материал.
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