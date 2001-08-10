Питайтесь вкусно и разнообразно с Макароллыч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вы принадлежите к числу людей, у которых часто не хватает времени на приготовление качественных, вкусных и полезных блюд? А ходить по общепитам у вас нет желания или возможностей? Тогда услуги службы доставки «Макароллыч» однозначно для вас. Мы предлагаем заказать роллы в Глазове на самых выгодных условиях. Просто перейдите на наш сайт и определитесь с выбором.
Почему доставка роллов так популярна?
Итак, услуга доставки еды с каждым днем собирает все больше сторонников. На то есть несколько весомых оснований:
- Возможность насытиться в кратчайшие сроки. Процесс оформления заявки занимает 1-2 минуты. Курьер приезжает на нужный адрес четко в указанное время. Пока он едет, можно заниматься своими делами. О таких хлопотах, как изнурительные походы по продуктовым магазинам и длительные приготовления блюд, можно забыть. Закажите суши и роллы в Макароллыч.
- Не нужно переплачивать. Походы по ресторанам и кафе всегда обходятся дороже, чем доставка блюд. Службам доставки не приходится оплачивать помещения и зарплату большому количеству персонала. Потому сумасшедшие наценки на блюда исключены. Однако на качестве роллов и суши это никак не отражается.
- Можно разнообразить свой рацион необычными блюдами. Макароллыч предлагает широкий выбор роллов и суши на любой вкус. Это Лава, Филадельфия лайт, Снежный краб, Амур, Темпура с лососем и зеленым луком, Классика с огурцом, Чиз, Филадельфия с тунцом, Классика с болгарским перцем и многое другое. Они отличаются вкусовыми сочетаниями и техниками приготовления. Ознакомьтесь с каталогом суши и роллов на нашем сайте.
Хотим заметить, что Макароллыч предлагает не только заказать роллы недорого. В нашем ассортименте вы также найдете закуски, пиццу, десерты, салаты – никто не останется голодным!
Макароллыч знает, чем удивить
Чтобы стать нашим клиентом, посетите сайт Макароллыч и оставьте заявку со следующей информацией: желанные блюда, необходимый адрес и время доставки. Также этот процесс можно осуществить по телефону, если обратиться к нашим менеджерам.
Какие преимущества получает клиент Макароллыч:
- большой выбор свежих и вкусных блюд;
- высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход;
- приемлемые цены, скидки, акции;
- удобные способы оплаты.
Мы принимаем ваши заявки каждый день, начиная с 10 утра. Следить за нашими новинками, акциями и нововведениям удобно на сайте.
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