Экспресс займы в Казахстане: особенности, правила выбора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если срочно нужна определенная сумма, а взять ее у знакомых или близких нет возможности, стоит рассмотреть микрозаймы. Услуга имеет свои особенности, которые стоит учесть заранее. Подобрать программу с нужными параметрами и рассчитать платежи можно на портале Profin. Сайт является информационным, на нем можно подробнее изучить конкретную компанию и имеющиеся предложения. Прежде чем оформлять быстрый кредит, полезно ознакомиться с особенностями услуги, правилами выбора МФО, подачи заявок.
Особенности экспресс займов
Продукт отличается высокой скоростью оформления. На рассмотрение заявки и перевод денег в среднем уходит не более 30 минут. Лояльные клиенты могут получить автоматическое одобрение от кредитной организации. Однако микрозаймы имеют ограниченный лимит и срок погашения. Также по таким программам предусмотрены высокие процентные ставки. Переплата начисляется заемщику ежедневно, в соответствии с условиями договора.
Как подобрать заем
На платформе Profin можно найти предложения от ведущих МФО Казахстана. Всего в стране функционирует несколько десятков подобных учреждений. На сайте собраны компании с хорошей репутацией и высоким рейтингом.
Чтобы подобрать микрозайм с оптимальными условиями, стоит рассмотреть несколько программ. Все МФО на портале Profin расположены в порядке независимого рейтинга. Он формируется автоматически на основе следующих данных:
- переплата;
- доступный лимит;
- процент одобренных заявок;
- надежность компании (наличие лицензии, репутация).
Также с помощью встроенных фильтров можно подобрать программу по способу получения средств и другим параметрам.
Оформление заявки
Если вам срочно понадобились деньги, получить микрозайм можно, не выходя из дома. Для этого стоит придерживаться стандартной инструкции:
- Выбрать самое выгодное для себя предложение из нескольких программ на портале.
- Отправить заявки в несколько учреждений.
- Получить ответы от МФО и сравнить условия.
- Заключить договор с компанией, которая предложила самый удобный способ погашения, низкую ставку и прочее.
- Получить деньги на карту в течение 15 минут выбранным способом.
На портале Profin размещена информация о финансовых учреждениях и МФО, а также предлагаемых продуктах. Получить данные можно без регистрации в любое удобное время через интернет. Площадка не оказывает финансовых услуг. Оформление микрокредитов происходит на официальном сайте выбранного учреждения.
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