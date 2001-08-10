21:51, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Неизвестная Италия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невозможно представить Италию без знаменитой мафиозной Сицилии. Этот остров таит в себе тысячи мест, обязательных для посещения. За историю своего существования Сицилия повидала много народов, оставивших на ней свой культурный отпечаток.А все благодаря идеальному географическому положению, плодородной почве и мягкому климату.
Большинство путешественников отправившись на остров посещают его крупные центры — Катания, Палермо, Сиракузы. Однако даже небольшие городки достойны не меньшего внимания. В них есть нечто такое, что манит, некая изюминка. Таких провинций достаточно много, но только 3 из них очаровывают с первого посещения. Московский Визовый Центр подготовил для Вас путешествие в самые укромные места Италии.
Шоколад в стиле барокко
Городок Модика расположен на холмах. Поэтому его делят на верхнюю и нижнюю Модику. Несмотря на свои размеры, это место поистине памятник архитектуры эпохи барокко. Жители двух Модик, словно соревнуясь, выстроили 2 шикарных храма. Однако пальма первенства досталась верхней с ее кафедральным собором.
Шоколад Модики известен на всю Италию. Вероятно, натуральнее вряд ли можно встретить вообще во всем мире.Изготавливают его не в промышленных условиях, а только руками и по секретному ветхому рецепту. Зайдя в магазин, сладкоежкам предстоит держать себя в руках. Разнообразие поражает. Здесь и шоколадные пирожки с фаршем, шоколад с солью, перцем. Перед приобретением все можно пробовать. Стоимость удовольствия в маленьком пакетике варьируется от 2 до 5 евро.
Смесь культур
На берегу близ Палермо расположился городок, получивший свое имя из-за скалы, похожей на голову. Чефалу излюбленное место релакса не только путешественников, но и местных жителей. Побережье и черта города практически слились воедино.
Со времен арабских захватнических войн в Чефалу остались прачечные. Коренные жители сохранили их в целостности и по сей день. Правда сегодня они предназначены скорее для освежения в знойную жару, чем для стирки белья.
Также в городке норманнами возведен собор, который ярко символизирует смешение культур. Римское здание построено арабами, а внутренние работы вели греки.
Назад в Средневековье
Настоящей находкой ценителей эры Возрождения является Эриче. Населенный пункт находится достаточно высоко на одноименной горе. За счет этого здесь значительно прохладнее, чем в низовье. Здесь как будто застыли Средневековье. Узкие улицы и здания это эпохи, словно переносят назад в прошлое.
Прогуливаясь по городу, опасайтесь машин. Несмотря на всю узость улиц, местные умудряются гонять по ним на внедорожниках. Повсюду видны сувенирные лавки, в которых можно наткнуться на истинные жемчужины искусства.
Город известен также тем, что когда-то здесь возвышался храм богини любви. В те времена Эриче был переполнен моряками со всего света. А все потому, что одной из обязанностей служительниц храма был ритуал сексуального ублажения мужчин.
Побывать во всех трех диковинных городках не совсем просто учитывая сложившуюся ситуацию сейчас в мире, для этого нужно получить итальянскую визу, как это сделать, можно посмотреть по линку. И еще, они лежат на довольно больших расстояниях друг от друга. Однако никто не пожалеет, если прогуляется хотя бы по одному из них, поверьте!
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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